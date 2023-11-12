سهم بیش از ۱.۷ میلیارد تومانی گمرکات کرمانشاه در صادرات به عراق

علی اصغر عباس زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت ماهه سال جاری میزان چهار میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۲۳۹ دلار کالای صادراتی به وزن یازده میلیون و ۳۵۲ هزار و ۳۰۴ تن از مرزهای زمینی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق صادرات صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به سهم کرمانشاه از مجموع کل صادرات کشور به عراق، افزود: گمرکات استان کرمانشاه با صادرات یک میلیارد و ۷۰۴ میلیون ۸۷۷ هزار و ۹۸۸ دلار به وزن چهار میلیون و ۲۱۵ هزار و ۸۳۷ تن بیشترین مقدار آن را چه از حیث وزن و چه از نظر ارزش در بین گمرکات کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: از میزان صادرات زمینی کالا در هفت ماهه سال جاری ایران به عراق گمرکات استان کرمانشاه توانست سهم ۳۹ درصدی ارزش و سهم ۳۷ درصدی وزنی کالا را در بین گمرکات کشور از آن خود کند.

عباس زاده بیان کرد: در بین گمرکات استان کرمانشاه گمرک پرویزخان با صادرات ۵۶۲ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۶۳ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۴۲ تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و گمرک خسروی با صادرات ۴۶۱ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۳۴ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۹۸ هزار و ۱۸۶ تن در جایگاه بعدی قرار دارد.

وی به سهم صادرات گمرک سومار اشاره و خاطرنشان کرد: سهم این گمرک در صادرات به کشور عراق ۴۴۶ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۵۹۷ دلار کالا به وزن ۹۷۹ هزار و ۹۱۹ تن بوده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه ادامه داد: سهم صادرات گمرکات شیخ صله و شوشمی به کشور عراق به ترتیب ۲۱۱ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۸۴۹ دلار به وزن ۳۹۱ هزار و ۵۲۶ تن و ۲۱ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۴۴۶ دلار به وزن ۱۷۵ هزار و ۱۶۴ تن ثبت شده است.

عباس زاده در پایان به عمده کالاهای صادراتی از طریق حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه اشاره و عنوان کرد: میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و.... از جمله کالاهای صادراتی در هفت ماه گذشته بوده است.