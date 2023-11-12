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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۸:۵۴

مدیرکل گمرکات کرمانشاه خبر داد؛

سهم بیش از ۱.۷ میلیارد تومانی گمرکات کرمانشاه در صادرات به عراق

سهم بیش از ۱.۷ میلیارد تومانی گمرکات کرمانشاه در صادرات به عراق

کرمانشاه- مدیرکل گمرکات کرمانشاه با اشاره به اینکه گمرکات این استان بیشترین سهم از صادرات کالا به عراق را دارد از سهم بیش از ۱.۷ میلیارد تومانی این گمرک در صادرات به عراق خبر داد.

علی اصغر عباس زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در هفت ماهه سال جاری میزان چهار میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۲۳۹ دلار کالای صادراتی به وزن یازده میلیون و ۳۵۲ هزار و ۳۰۴ تن از مرزهای زمینی جمهوری اسلامی ایران به کشور عراق صادرات صورت پذیرفته است.

وی با اشاره به سهم کرمانشاه از مجموع کل صادرات کشور به عراق، افزود: گمرکات استان کرمانشاه با صادرات یک میلیارد و ۷۰۴ میلیون ۸۷۷ هزار و ۹۸۸ دلار به وزن چهار میلیون و ۲۱۵ هزار و ۸۳۷ تن بیشترین مقدار آن را چه از حیث وزن و چه از نظر ارزش در بین گمرکات کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: از میزان صادرات زمینی کالا در هفت ماهه سال جاری ایران به عراق گمرکات استان کرمانشاه توانست سهم ۳۹ درصدی ارزش و سهم ۳۷ درصدی وزنی کالا را در بین گمرکات کشور از آن خود کند.

عباس زاده بیان کرد: در بین گمرکات استان کرمانشاه گمرک پرویزخان با صادرات ۵۶۲ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۶۳ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۵۷۱ هزار و ۴۲ تن بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و گمرک خسروی با صادرات ۴۶۱ میلیون و ۵۴۴ هزار و ۳۴ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۹۸ هزار و ۱۸۶ تن در جایگاه بعدی قرار دارد.

وی به سهم صادرات گمرک سومار اشاره و خاطرنشان کرد: سهم این گمرک در صادرات به کشور عراق ۴۴۶ میلیون و ۹۹۵ هزار و ۵۹۷ دلار کالا به وزن ۹۷۹ هزار و ۹۱۹ تن بوده است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه ادامه داد: سهم صادرات گمرکات شیخ صله و شوشمی به کشور عراق به ترتیب ۲۱۱ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۸۴۹ دلار به وزن ۳۹۱ هزار و ۵۲۶ تن و ۲۱ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۴۴۶ دلار به وزن ۱۷۵ هزار و ۱۶۴ تن ثبت شده است.

عباس زاده در پایان به عمده کالاهای صادراتی از طریق حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه اشاره و عنوان کرد: میلگرد و آهن آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف و.... از جمله کالاهای صادراتی در هفت ماه گذشته بوده است.

کد مطلب 5936458

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