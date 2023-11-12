برگزاری اردوی راهیان پیشرفت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، آمنه غلام‌ویسی صبح یکشنبه در سومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده‌اند «با حرف نو، بیان نو و منطق نو با جوانان گره از ذهن آنها بگشایید» بنابراین جوانان ما محرک جامعه هستند و علیرغم اینکه دشمنان برنامه‌های زیادی برای هدف قرار دادن قشر جوان برنامه‌ریزی کرده‌اند مسئولان باید اجازه ندهند دشمنان یاس و ناامیدی را به جوانان القا کنند.

وی بیان کرد: وزارت ورزش برنامه‌هایی در راستای توجه به رشد و پویایی جوانان در استان برنامه‌ریزی کرده که برگزاری اردوی راهیان پیشرفت از جمله این برنامه‌ها است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان اضافه کرد: براساس این اردو جوانان با دستاوردها و اقدامات انجام شده توسط دولت در چند سال اخیر آشنا خواهند شد.

غلام‌ویسی تصریح کرد: ستاد ساماندهی امور جوانان به عنوان دبیرخانه پیگیری امور جوانان فعالیت دارد تا وحدت‌رویه‌ای را بین ادارات در خدمت‌رسانی به جوانان انجام دهند.

معاون امور جوانان ورزش و جوانان کردستان نیز در این جلسه اظهار کرد: در ۶ ماهه اول استان کردستان دو جلسه ستاد ورزش جوانان و چهار کمیته را در استان برگزار کرده که اجرای مصوبات این جلسات منجر به کسب رتبه برتر امور جوانان استان در کشور شده است.

مجید آوج بیان کرد: حضور مسئولان و فرمانداران در جلسات جوانان و همراهی در پیگیری و اجرای مصوبات، منجر به کسب این موفقیت در استان شده است.