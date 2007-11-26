خطر گازهای گلخانه ای و بکارگیری اسب به جای وسایط نقلیه عمومی در فرانسه!

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداریهای بیش از 70 شهر فرانسه تصمیم گرفته اند در حمل و نقل زباله های تجدید پذیر زیستی و اتوبوس مدارس به جای خودروهای موتوری از کابینهایی استفاده کنند که با اسب کشیده می شوند.

در حقیقت این انتخاب که با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و حفظ محیط زیست انجام شده است، این کشور را به نوعی به اعصار گذشته باز می گرداند.

روزنامه انگلیسی ایندیپندنت، ضمن اعلام این خبر از این فکر فرانسویها برای استفاده از قدرت اسب برای حمل و نقل عمومی به عنوان انرژی پنجم یاد می کند.

نیروی اسب می تواند پس از بنزین، گاز طبیعی، انرژی خورشید و پیلهای سوختی هیدروژنی به عنوان پنجمین منبع تامین انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

قرار است این هفته در کنفرانس شهرداریهای فرانسه در خصوص استفاده از اسب به عنوان یک راه حل کاهش انتشار گازهای سمی و بهبود هوای شهرهای استان های مختلف این کشور صحبت شود.

در حقیقت کودکان شهر "سنت پیر سو دیوس" به جای اینکه با سرویس به مدرسه بروند، با دلیجانهایی که با اسب کشیده می شوند، مسیر خانه تا مدرسه را طی می کنند.

در "تورویل" نرماندی هم بطریهای شیشه ای تجدید پذیرزیستی با کابینهای مخصوصی که نیرو محرکه آنها اسب است به محل بازیافت منقل می شوند.

در فرودگاه "بیووای" در 100 کیلومتری شمال پاریس، گاریهای اسبی کانتیرنرهای آب را که برای تمیز کردن خیابانها استفاده می شود، حمل می کنند.

سازمان ملی اسبهای اصیل از این تصمیم شهرداریها حمایت کرده است.