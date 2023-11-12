استقبال گسترده مخاطبان در نخستین روز جشنواره تئاتر خراسان رضوی

رضا خدادادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجراهای نخستین روز جشنواره ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۰ آبانماه با اجرای نمایش «خرمهره» در تماشاخانه بهار آغاز شد و در نوبت عصر نیز به ترتیب نمایشهای «رورانس»، «پانتیفرکت» و «آخرین تولد» در سالنهای استاد حسین نوری حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان رضوی، سالن اصلی تئاتر شهر و تماشاخانه بهار به اجرا در آمد.
مدیر روابط عمومی سی و سومین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی افزود: نخستین روز برگزاری سی و سومین جشنواره تئاتر استان خراسان رضوی با استقبال چشمگیر مخاطبان همراه بود.
وی خاطرنشان کرد: استقبال مخاطبان از نمایشهای اجراشده به گونهای بود که در دقایق نخست گشایش در سالنهای نمایش، سالنهای پر میشد و بسیاری از مخاطبان هم به دلیل پر شدن صندلیها، امکان دیدن نمایشها را پیدا نکردند.
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