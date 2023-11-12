به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان با اشاره به انتخابات پیش رو، گفت: انتخابات همواره در ایران اسلامی به عنوان یک صحنه حساس برای نظام بوده، به همین خاطر باید از همه توان و ظرفیت در راستای برگزاری پرشور آن استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از موضوعات مهم در عرصه انتخابات بحث احراز یا تأیید نشدن احراز صلاحیت افرادی است که قصد دارند به عنوان خادم ملت در این عرصه حضور داشته باشند، افزود: این نکته مهم نباید فراموش شود که سیستم اجرایی به هیچ وجه در تأیید یا تأیید نشدن احراز صلاحیت کاندیداها برای شرکت در انتخابات نقشی ندارد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه این موضوع ساز کارهای مربوط به خود را داشته و طبق قانون، توسط هیأت‌های اجرایی که متشکل از معتمدین منتخب است، انجام می‌شود، اظهار کرد: امکان رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایات در خصوص احراز نشدن صلاحیت کاندیداها باید در مراحل بالاتر صورت گیرد.

افشارچی در ادامه با یادآوری اینکه آنچه که حضور مردم را در عرصه‌ای چون انتخابات باشکوه و حداکثری می‌کند، اعتماد به دستاوردهایی است که قوای سه‌گانه از خود بروز داده‌اند، تصریح کرد: بدون شک، آنچه که امروز بیش از همه حائز اهمیت است، موضوع مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش رو است که این مهم نیز در سایه انعکاس دستاوردهای نظام میسر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه باورمندی مردم نسبت به دموکراسی حاکم بر جامعه یکی دیگر از مسائل مهم و تأثیرگذار در حضور حداکثری آحاد جامعه در انتخابات پیش رو به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سفر رئیس‌جمهور به استان زنجان را پیش رو داریم، انتظار می‌رود گزارش‌های امیدوارکننده‌ای از کارهایی که تا به امروز توسط دستگاه‌های مختلف انجام شده است، در اختیار مردم قرار گیرد.

نماینده عالی دولت در استان زنجان در ادامه گریزی به اتفاقات اخیر منطقه زد و با بیان اینکه جهت‌گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال فلسطین، جهت‌گیری درستی است، اظهار کرد: با مرور تاریخچه سرزمین فلسطین، این موضوع مهم آشکار می‌شود که ادعای صلح توسط رژیم صهیونیستی همانند تابوتی است که هیچ مرده‌ای در آن نخوابیده است.