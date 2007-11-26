به گزارش خبر گزاری مهر، این مانور سراسری به همت پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و جمعیت هلال احمر برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله، هدف از اجرای این مانور را افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنش های صحیح و سریع در برابر آن، آشنایی دانش آموزان با حوادث طبیعی و چگونگی مقابله با آن جهت ایجاد آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان نسبت به پدیده های طبیعی اعلام کرد.

ایجاد فرهنگ ایمنی ومقاوم سازی و نیز کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله ، از جمله دیگر اهداف اجرایی نهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی است.

قابل ذکر است که این مانور از سال 1375 به پیشنهاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مهد کودک ها و مدارس ابتدایی تهران به اجرا در آمد و از سال 1378 به سراسر کشور تسری یافت.

همچنین به منظور هرچه بهتر برگزار شدن مانور ، تفاهم نامه ای در سال 1381 بین وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، کشور و آموزش و پرورش ونیز جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران به امضا رسید که در آن بر استمرار، بسط و گسترش فعالیتهای مانور سراسری زلزله و ایمنی تاکید شد.