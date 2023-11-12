لزوم عرضه خدمات باکیفیت در طرح گردشگری سلامت استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار شامگاه شنبه نشست گردشگری سلامت استان کرمان با اشاره به اهمیت گردشگری سلامت برای ارتقای همه جانبه استان، افزود: در گردشگری سلامت، کمیّت ضرورت ندارد، بلکه کیفیت و ارائه خدمات به بیماران حائز اهمیت است که باید به آن توجه شود.

استاندار کرمان راه اندازی پرواز کرمان- مسقط را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت کشور عمان در برنامه گردشگری سلامت استان می‌توان این حوزه را به خوبی در استان فعال کرد.

وی خواستار مساعدت و پیگیری اتاق بازرگانی، نمایندگی وزارت خارجه در استان و میراث فرهنگی استان در حوزه گردشگری سلامت شد و افزود: در حوزه گردشگری سلامت تمامی ارکان اقتصادی و گردشگری استان باید فعال باشند.

وی با اشاره به حضور بیماران از استان‌های مختلف در کرمان، افزود: در خصوص شهرک سلامت کرمان نیز پیگیری لازم جهت احداث انجام شود.