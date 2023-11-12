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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۸

استاندار کرمان تاکید کرد؛

لزوم عرضه خدمات باکیفیت در طرح گردشگری سلامت استان کرمان

لزوم عرضه خدمات باکیفیت در طرح گردشگری سلامت استان کرمان

کرمان- استاندار کرمان گفت: در گردشگری سلامت، کیفیت و عرضه خدمات به بیماران حایز اهمیت است‌ و باید به آن توجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی فداکار شامگاه شنبه نشست گردشگری سلامت استان کرمان با اشاره به اهمیت گردشگری سلامت برای ارتقای همه جانبه استان، افزود: در گردشگری سلامت، کمیّت ضرورت ندارد، بلکه کیفیت و ارائه خدمات به بیماران حائز اهمیت است که باید به آن توجه شود.

استاندار کرمان راه اندازی پرواز کرمان- مسقط را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: با استفاده از ظرفیت کشور عمان در برنامه گردشگری سلامت استان می‌توان این حوزه را به خوبی در استان فعال کرد.

وی خواستار مساعدت و پیگیری اتاق بازرگانی، نمایندگی وزارت خارجه در استان و میراث فرهنگی استان در حوزه گردشگری سلامت شد و افزود: در حوزه گردشگری سلامت تمامی ارکان اقتصادی و گردشگری استان باید فعال باشند.

وی با اشاره به حضور بیماران از استان‌های مختلف در کرمان، افزود: در خصوص شهرک سلامت کرمان نیز پیگیری لازم جهت احداث انجام شود.

کد مطلب 5936523

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