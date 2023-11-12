رونمایی از «کتاب داغی بردل شهر» در بیجار

کارشناس ادبیات پایداری حوزه هنری بیجار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حوزه هنری شهرستان بیجار به مناسبت دومین سالروز عروج پنج شهید خدمت و امنیت، با همکاری بنیادشهید شهرستان بیجار سه شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۲ ضمن برگزاری یادواره شهدا از کتاب «داغی بردل شهر» نوشته سمیه احمدی که با حمایت حوزه هنری استان کردستان تولید شده است، رونمایی می‌کند.

حسین دادگر با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهیدان گفت: معظم له تأکید فرموده‌اند «انگیزه‌ی شهیدان از حضور در میدان جهاد همچنان‌که در وصیت‌نامه‌های آنها موجود است، حمایت از انقلاب، امام بزرگوار، حجاب، دفع شر دشمن و هموار شدن راه نظام برای دستیابی به اهداف آن بود که باید مراقبت کرد این آرمان‌ها به‌دست برخی افراد نفی و مخدوش نشود».

وی افزود: شهرستان بیجار همیشه در طول دوران تاریخی و به ویژه در حوادث گوناگون انقلاب، جنگ تحمیلی و دفاع مقدس با رشادت و تقدیم جان فرزندان برومندش از کیان ایران اسلامی و انقلاب دفاع و پاسداری کرده‌اند که تقدیم هزاران شهید، جانباز و آزاده مؤیدی بر آن است.

دادگر ادامه داد: ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ پاسداران آرش زاع، علی اصغر دولت پور، مصطفی حاج میر، رحیم ترکمندی و محسن زینتی فر از مهندسین هوافضای شاغل در بانه در حین مأموریت پس از چند سال مجاهدت و تلاش‌های خستگی ناپذیر و مخلصانه در مسیر پاسداری از انقلاب و ارزش‌های اسلامی و خدمت به نظام و میهن اسلامی و نقش آفرینی در دفاع از وطن براثر سانحه تصادف به خیل عظیم شهیدان پیوستند.

وی افزود: سمیه احمدی از فعالان حوزه ادبیات پایداری و تاریخ شفاهی حوزه هنری به منظور گرامیداشت نام و یاد این شهیدان در مدت ۲ سال تلاش، زندگی این ۵ شهید سرافراز را در قالب کتابی با عنوان داغی بر دل شهر به رشته تحریر درآورده است که همزمان با دومین سالگرد شهادت این عزیزان در مسجد حضرت ولیعصر (عج) بیجار در یادواره‌ای که با مزین به نام آنان است رونمایی خواهد شد.

دادگر با دعوت از تمامی علاقه مندان جهت حضور در این محفل نورانی گفت: مراسم گرامیداشت یاد شهدای امنیت و رونمایی از کتاب ساعت ۱۵ عصر در مسجد حضرت ولیعصر (عج) بیجار آغاز و در آن هم‌رزمان و دوستان این شهدا خاطراتی از دوران زندگی آنان را بیان خواهند کرد.