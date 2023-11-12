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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۴

دوره توانمندسازی مدرسان جنوب استان کرمان برگزار شد

دوره توانمندسازی مدرسان جنوب استان کرمان برگزار شد

کرمان- دوره توانمند سازی مدرسان میانی آموزش ابتدایی در قالب طرح شهید همت در قطب جنوب استان کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، دوره توانمند سازی مدرسان میانی آموزش ابتدایی در قالب طرح شهید همت در قطب جنوب استان کرمان طی روز شنبه برگزار شد.

این دوره با حضور ۱۶۰ نفر از مدرسان میانی در هفت عنوان دوره از جمله شایستگی‌های دیجیتال، فارسی، ریاضی، علوم پایه‌های اول تا ششم ابتدایی از شهرستان‌های جنوبی و شرقی استان به میزبانی شهرستان جیرفت برگزار شد.

بر پایه این گزارش، معاون آموزش ابتدایی و رئیس اداره آموزش ابتدایی دور دوم آموزش و پرورش استان کرمان از روند برگزاری این دوره بازدید کردند.

کد مطلب 5936538

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