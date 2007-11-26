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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۹

امضای سند "پایبندی به حقوق ملت فلسطین" از سوی نمایندگان پارلمانی حماس

امضای سند "پایبندی به حقوق ملت فلسطین" از سوی نمایندگان پارلمانی حماس

نخست وزیر دولت وحدت ملی، رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین و دیگر نمایندگان فراکسیون پارلمانی اصلاح و تغییر وابسته به جنبش حماس، سندی را موسوم به سند پایبندی به حقوق و آرمانهای ملت فلسطین به امضا رساندند. این سند، برگزاری کنفرانس آناپولیس را محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، در این سند که از سوی "مشیر المصری" دبیر فراکسیون اصلاح و تغییر تدوین شده آمده است: تنها ملت فلسطین این حق را دارد که سرنوشت خود را آنگونه که می خواهد تعیین کند و فلسطینیان صاحب سرزمینی هستند که از رود اردن تا دریای مدیترانه امتداد دارد و حق آنها در داشتن این سرزمین با گذشت زمان یا اعمال فشار برای نادیده گرفتن چنین حقی از بین نخواهد رفت.

در ادامه این سند آمده است: طرح مجدد چنین موضوعات فریبکارانه ای تحت عنوان طرح نقشه راه و کنفرانس آناپولیس به برقراری صلح و ثبات کمک نخواهد کرد زیرا چنین توافقنامه هایی در راستای از بین بردن حقوق ملت فلسطین با هدف کمک به رژیم اسرائیل مطرح می شوند.

در این سند همچنین به خطرات کنفرانس آناپولیس برای ملت فلسطین، جهان عرب و اسلام هشدار داده شده است.

کنفرانس آناپولیس فردا آغاز و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. 

کد مطلب 593654

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