حضور دیجی شهر در نمایشگاه «کیش اینوکس» ۲۰۲۳

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در این رویداد که از ۱۵ تا ۱۸ آبان در محل نمایشگاههای بینالمللی کیش برگزار میشود، شرکت دیجی شهر مجموعهای از خدمات خود را در زمینه ارائه تسهیلات خرید اقساطی کالا به ارگانها، سازمانها و عموم مردم ارائه میدهد.
کیش اینوکس یکی از رویدادهای تأثیرگذار اقتصادی کشور محسوب میشود که همه ساله بسیاری از سازمان، ارگانها و شرکتهای بخش خصوصی آخرین ظرفیتها و امکانات خود را معرفی و عرضه میکنند.
ارائه جدیدترین فناوریها در حوزههای مالی و لندتک و آخرین دستاوردها و ابزارهای نوین تأمین مالی و آخرین ظرفیتهای سرمایهگذاری در کشور از مزایای این نمایشگاه است. برپایی دهها نشست تخصصی و همایشهای جانبی با حضور مؤثر مقامات، مسئولین، صاحبنظران و کارشناسان بازار پول و سرمایهگذاری باعث شده تا نمایشگاه کیش اینوکس مؤثرتر از گذشته در مسیر تحقق هر چه بیشتر محورهای اقتصادی سال ۱۴۰۲ باشد.
دیجیشهر (نوآوران تجارت گستر فرین) یک استارتاپ در حوزه لندتک و متعلق به بانکشهر بوده که در سال ۱۴۰۰ تأسیس شد تا بتواند بستری مناسب برای ارائه تسهیلات آسان و مقرون به صرفه جهت تهیه کالا و خدمات برای کاربران خود را فراهم نماید.
دیجی شهر، فراهم آوردن زیرساخت تجارت الکترونیک به منظور ارائه کالا و خدمات به عموم مشتریان و همچنین تدارک امکان خرید اعتباری کالا توسط عموم مشتریان و با استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک شهر در اقساط ۶ الی ۶۰ ماهه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را از مأموریتهای خود میداند و تلاش میکند تا فرایند خرید قسطی را برای متقاضیان تسهیل کند.
در این رویداد، دیجیشهر خدمات متنوعی در زمینه ارائه تسهیلات خرید اقساطی کالا به ارگانها، سازمانها و عموم مردم ارائه میدهد. این خدمات شامل فراهم کردن زیرساخت تجارت الکترونیک، ارائه کالا و خدمات به مشتریان و ارتقا امکانات خرید اعتباری کالا به وسیله تسهیلات مالی و اعتباری بانکشهر در اقساط ۶ الی ۶۰ ماهه با سقف ۲۰۰ میلیون تومان میشود.
این اقدام این امکان را به مردم و کسبوکارها میدهد تا کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با شرایط اقساطی مناسب تهیه کرده و از این فرصت برای بهبود شرایط مالی و اقتصادی خود بهرهمند شوند. این گام نه تنها به ترویج تجارت الکترونیک و ارتقا سطح خدمات به مشتریان کمک میکند، بلکه به تعمیق فرهنگ مالی و استفاده هوشمندانه از امکانات مالی در جامعه نیز کمک مینماید.
مزایای دریافت وام از دیجی شهر
بیشترین میزان اعطای سقف اعتبارِ خرید کالا
بازپرداخت اقساط تا ۶۰ ماه
اعتبارسنجی رایگان
کارمزد ارزانتر از همه جا
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