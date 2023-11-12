جشنواره الگوهای برتر تدریس به دنبال افزایش کیفیت آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، نقی سیاهکالی مرادی صبح یکشنبه در آئین اختتامیه جشنواره الگوهای برتر تدریس که با حضور معلمان برتر کشور در استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: جشنواره الگوهای برتر تدریس باید زمینه رشد و ارتقا معلمان و دبیران کشور را فراهم کند.

وی با بیان اینکه امروز نیازمند رشد مهارت‌های تخصصی معلمان هستیم، افزود: این جشنواره ضمن فراهم کردن این فرصت، باعث خواهد شد تجربیات قوی معلمان به اشتراک گذاشته شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تاکید کرد: این جشنواره با هدف افزایش کیفیت بخشی به آموزش معلمان و ارتقا رشد آموزش در نظام تعلیم و تربیت برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در این جشنواره میزبان ۶۳۰ نفر از معلمان از سراسر کشور بودیم، تاکید کرد: این جشنواره با شعار «معلم توانمند، تعلیم و تربیت با کیفیت، نسل امیدبخش» در قزوین برگزار شد و امیدواریم میزبان خوبی برای حاضرین بوده باشیم.

سیاهکالی ادامه داد: این جشنواره در مقاطع مختلف تحصیلی و همچنین فنی و حرفه‌ای برگزار شد و معلمان در طی سه روز تلاش کردند تا تجربیات خود را به نمایش بگذارند.

وی در پایان یادآور شد: امیدواریم خروجی این جشنواره را در ساختار آموزشی نظام تعلیم و تربیت کشور مشاهده و لمس کنیم.