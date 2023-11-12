به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت با حضور رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش و انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

صحرایی با بیان اینکه مدرسه قوی ایران قوی را خواهد ساخت، گفت: حضور هشت میلیون دانش آموز دختر و صد و پنجاه هزار معلم خانم ثابت می‌کند که دخترانی عفیف و نجیب در نسل آینده خواهند درخشید.

وی با اشاره به جایگاه زن در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، افزود: اگر از روز نخست این سند اجرایی می‌شد وضع ما به مراتب بهتر بود. البته وضع ما نسبت به سال‌های قبل بسیار بهتر است ولی اگر سند اجرایی می‌شد بسیاری از مشکلات فعلی را نداشتیم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در این سند دو نکته نسبت به زنان وجود دارد، گفت: در سند آمده که یکی کتاب درسی را با توجه به جنسیت طراحی کنیم و یکی عفت و حیا را در کتب درسی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه خانواده از طریق مدرسه باید آموزش ببیند، افزود: ۱۲۰ هزار مدرسه وجود دارد. هر ارزشمندی که داریم باید از طریق مدرسه رشد دهیم.

صحرایی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم نقش خود را در رشد و ارتقای جایگاه دختران به خوبی ایفا کنیم؛ لحظه‌ای فروگذار نخواهیم کرد.

وی با اشاره به پذیرفته شدگان دختر دانشگاه فرهنگیان، گفت: به زنانی که در مناطق محروم و روستاها فعالیت می‌کنند سلام عرض می‌کنم. ۳۰۰۰ معلم زن همراه با ایل کوچ می‌کند. همراه خانواده خود یک معلم پرچم تعلیم و تربیت را به همراه پرچم کشور حمل می‌کند و به کودکان آموزش می‌دهد. به دانشجو معلمان عزیزی که آماده شدند تا برای نسل جدید حرفی جدید با روشی جدید ارائه کنند سلام عرض می‌کنم.

صحرایی افزود: ما موظف به تکریم و بزرگداشت مقام زن و دختران معلم کشورمان هستیم.