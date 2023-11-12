پیشگیری از بیماری آنفلوانزای پرندگان در دیلم دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین خلیجی صبح یکشنبه در نشست ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با اشاره به اهمیت این بیماری و فعالیت‌های دامپزشکی، خواستار همکاری تمامی ادارات در خصوص مقابله با بیماری‌های مشترک و خطرناک بین دام و انسان شد.

معاون‌سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم با بیان اینکه بهداشت و سلامت عمومی جامعه در اولویت است، تصریح کرد: اطلاع رسانی در خصوص این بیماری، علائم و راه‌های انتقال به انسان و چگونگی پیشگیری از آن به مردم و فرهنگ سازی در خصوص عدم استفاده از پرندگان در راستای جلوگیری از شیوع این بیماری بسیار ضروری است و بایستی به صورت متمرکز در فضای مجازی اطلاع رسانی شود.

خلیجی با قدردانی از فعالیت‌های شبکه دامپزشکی بر ضرورت همکاری مؤثر و همه جانبه تمامی ادارات با دامپزشکی در راستای اقدامات پیشگیرانه، پایش و مراقبت از بیماری آنفلوآنزا، کنترل مبادی ورودی، گشت‌های مشترک و ارائه آموزش‌ها به افراد جامعه تاکید کرد.