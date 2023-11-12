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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۰

معاون‌ فرماندار دیلم:

پیشگیری از بیماری آنفلوانزای پرندگان در دیلم دنبال شود

پیشگیری از بیماری آنفلوانزای پرندگان در دیلم دنبال شود

بوشهر- معاون‌سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم گفت: همکاری مؤثر و همه جانبه ادارات با دامپزشکی در راستای اقدامات پیشگیرانه، پایش بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین خلیجی صبح یکشنبه در نشست ستاد آنفلوانزای فوق حاد پرندگان با اشاره به اهمیت این بیماری و فعالیت‌های دامپزشکی، خواستار همکاری تمامی ادارات در خصوص مقابله با بیماری‌های مشترک و خطرناک بین دام و انسان شد.

معاون‌سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم با بیان اینکه بهداشت و سلامت عمومی جامعه در اولویت است، تصریح کرد: اطلاع رسانی در خصوص این بیماری، علائم و راه‌های انتقال به انسان و چگونگی پیشگیری از آن به مردم و فرهنگ سازی در خصوص عدم استفاده از پرندگان در راستای جلوگیری از شیوع این بیماری بسیار ضروری است و بایستی به صورت متمرکز در فضای مجازی اطلاع رسانی شود.

خلیجی با قدردانی از فعالیت‌های شبکه دامپزشکی بر ضرورت همکاری مؤثر و همه جانبه تمامی ادارات با دامپزشکی در راستای اقدامات پیشگیرانه، پایش و مراقبت از بیماری آنفلوآنزا، کنترل مبادی ورودی، گشت‌های مشترک و ارائه آموزش‌ها به افراد جامعه تاکید کرد.

کد مطلب 5936573

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