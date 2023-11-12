هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رهنما دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، از برگزاری این کنفرانس بین المللی توسط سازمان هواشناسی کشور با مشارکت پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور و همکاری دیگر نهادهای مرتبط علمی و اجرایی داخلی و بین المللی در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن ماه سال جاری در تهران خبر داد.

وی گفت: در سال‌های اخیر بسیاری از مناطق جهان تحت تأثیر پیامدهای تغییرات اقلیم قرارگرفته‌اند به گونه‌ای که این پدیده یکی از بزرگترین چالش‌های اجتماعی-اقتصادی عصر حاضر در نیل به توسعه پایدار است. از این رو ضرورت اقدامات و همکاری‌های ملی و بین‌المللی در زمینه شناخت پیامدها و روش‌های سازگاری و کاهش اثرات آن بدیهی است.

رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور افزود: مخاطرات ناشی از گرمایش جهانی، نوسانات اقلیمی و تغییر اقلیم و همچنین راهکارهای سازگاری با آن هنگامی قابل شناسایی و برنامه‌ریزی است که آخرین یافته‌های علمی مرتبط با موضوع در زمینه کاربردها و پیش‌بینی‌های اقلیمی از طریق نشست‌های علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم تصریح کرد: سازمان هواشناسی کشور به عنوان مرجع ملی هیئت بین الدولی تغییر اقلیم در ایران با مشارکت پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور به عنوان بازوی علمی و پژوهشی این سازمان طی سال‌های اخیر مبادرت به برگزاری شش دوره کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۸ نموده است که مورد اقبال بسیاری از اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.

رهنما افزود: به همین جهت هفتمین دوره آن با هدف بحث و تبادل نظر و ارائه راهکارهای سازگاری کاهش پیامدها در حالی برگزار خواهد شد که جهان افزایش بیش از یک درجه سانتیگراد دما نسبت به دوران پیش از انقلاب صنعتی را تجربه می‌کند.

وی گفت: در این کنفرانس سعی ما بر این است تا فضایی فراهم نمائیم که تجربیات بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی توسط محققین عرصه‌های مرتبط با تغییر اقلیم مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد.

دبیر علمی هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم در خصوص محورهای مهم این کنفرانس افزود: کنفرانس مذکور بر روی سه محور اصلی پیش بینی مخاطرات وضع هوا و پیش آگاهی‌های اقلیمی، تغییر اقلیم و پیامدهای آن و توسعه پایدار؛ توان اقلیمی، سازگاری، تاب‌آوری و کاهش آثار زیان بار تاکید دارد و همچنین در نظر داریم در بخش جنبی این کنفرانس بین المللی، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی مرتبط با این محورها را با سخنرانی اساتید مدعو داخلی و خارجی برگزار نمائیم.

رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور در خصوص موضوعات مقالات ارسالی به این کنفرانس گفت: پژوهشگران و دانشجویان می‌توانند مقالات علمی خود را با موضوعاتی از قبیل مدل‌های پیش‌بینی اقلیمی از فصلی تا دهه‌ای (دینامیکی، آماری و …)، ناهنجاری‌های اقلیمی، مدل‌سازی پیش‌بینی تغییرات اقلیمی، گازهای گلخانه‌ای، فناوری‌های نوین در مطالعات تغییر اقلیم، شواهد شناخت تغییر اقلیم، اثرات گرمایش جهانی، تغییر اقلیم و کشاورزی، تغییر اقلیم و منابع آب، تغییر اقلیم و محیط زیست (خاک، حیات وحش، کیفیت هوا، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها و…)، تغییر اقلیم و انرژی، تغییر اقلیم و سلامت، تغییر اقلیم و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی، تغییر اقلیم و مخاطرات فرین (حدی)، تغییر اقلیم و حمل و نقل، برنامه عمل، نقش رسانه، توان اقلیمی، توسعه پایدار و تاب‌آوری در امنیت ملی، توان اقلیمی، توسعه پایدار و تاب‌آوری در امنیت غذایی، توان اقلیمی، توسعه پایدار و تاب آوری در سکونتگاه‌های کشور، سیاست‌های ملی و منطقه‌ای در کاهش اثرات تغییر اقلیم و سازگاری با آن، گزارش‌های ملی تغییر اقلیم، آموزش عمومی و تخصصی در تغییر اقلیم، اقدامات اقتصادی در جهت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و صرفه جویی در مصرف انرژی تهیه و به دبیرخانه این کنفرانس ارسال نمائید.

وی در خصوص ویژگی‌های این کنفرانس بین المللی عنوان کرد: از ویژگی‌های ممتاز برگزاری هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم می‌توان به مشارکت و حمایت معتبرترین نهادهای بین المللی همچون سازمان هواشناسی جهانی موسوم به WMO و هیأت بین الدولی تغییر اقلیم سازمان ملل متحد موسوم به IPCC، ارائه سخنرانی‌های راهبردی و علمی، انعکاس مستقیم نتایج کنفرانس در سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور، حضور چهره‌های سرشناس ملی و بین المللی و همچنین چاپ مقالات منتخب در مجلات علمی-پژوهشی طرف همکاری اشاره نمود.

رهنما در پایان افزود: پژوهشگران و علاقمندان به این موضوعات می‌توانند جهت ارسال مقالات خود و همچنین کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای دبیرخانه این کنفرانس به نشانی http://iccc۷.ir مراجعه نمایند.