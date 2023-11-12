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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۱۷

با مصوبه مجلس؛

سازمان پزشکی قانونی مجاز به استخدام پزشکان امریه شد

سازمان پزشکی قانونی مجاز به استخدام پزشکان امریه شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای با استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی در سازمان پزشکی قانونی در شرایط رقابتی با اولویت جذب در مناطق محروم موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی ۱ ماده ۱۱۵ لایحه برنامه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، سازمان پزشکی قانونی مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب کا (k ) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان، پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان و در سقف اعتبارات مصوب و به صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نماید.

کد مطلب 5936576
زهرا علیدادی

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