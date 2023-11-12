مشارکت ۶۰۰ نفر در جایزه سالانه هوش مصنوعی

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان کریمی در مراسم اختتامیه جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران و اختتامیه رقابت‌های سایبری فتح پرچم که صبح امروز با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا در پارک فناوری پردیس برگزار شد، اظهار کرد: در جایزه سالانه هوش مصنوعی ۶۴ درصد افراد به صورت فردی و ٣۶ درصد به صورت تیمی ثبت نام کرده بودند که ثبت نام تیمی نشان می‌دهد یک سری هسته‌ها در حال جوانه زدن است.

دبیر جایزه سالانه هوش مصنوعی با اشاره به حضور ۶٠٠ نفر در این مسابقه گفت: ٨٣ درصد از شرکت کنندگان این مسابقه متولدین دهه ۶٠ و ٧٠ بودند و ١٢ درصد شرکت کنندگان متولدین دهه ٨٠ بودند و حتی شرکت کننده ١٣ ساله هم داشتیم. ٧ درصد مشارکت کنندگان نیز دانش آموز بودند.

کریمی با اشاره به اینکه مسأله مورد نظر در این مسابقه تشخیص نیاز به جراحی از روی تصاویر opg بود، گفت: در حالی که موضوع مسابقه مسأله ای در حوزه پزشکی و سلامت بود اما ٣٠ درصد مشارکت کنندگان ، تحصیلکردگان در حوزه علوم پزشکی بودند که به نظر می‌رسد از فضای هوش مصنوعی بدور باشند اما این دوستان احساس نیاز را درک کرده بودند حتی افرادی حضور داشتند که رشته تحصیلی شأن زبان بود.

وی با بیان اینکه استان‌های برخوردار بیشترین ثبت نامی را داشتند، گفت: از تهران ۵۵ درصد و از اصفهان ۱۱ درصد در مسابقه شرکت کرده بودند. همچنین ١۶ درصد افراد از جامعه نخبگانی بود که نویدبخش بود.