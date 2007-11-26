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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۰۸

شناسنامه سلامت بانوان کرمانی صادر می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل انجمن بانوان استان کرمان از صدور شناسنامه سلامت برای بانوان کرمانی برای اولین بار در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زینب واعظی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اجرای طرح سلامت، بانوان استان کرمان از لحاظ سلامت پزشکی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

واعظی خاطرنشان کرد: انجمن سلامت بانوان استان از ابتدای سال 85 کار خود را در زمینه سلامت زنان کرمانی آغاز کرده است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه کرمان را زنان تشکیل می دهند، سلامت این قشر نقش مهمی در جامعه ایفا خواهد کرد.

واعظی یادآور شد: طرح سلامت بانوان از ادارات استان کرمان آغاز شده است و بزودی زنان خانه دار نیز در قالب این طرح قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: طرح غربالگری سلامت بانوان برای اولین بار در کشور در شهر کرمان در حال انجام است و در این طرح گروه هدف از لحاظ بیماریهای مختص زنان، فشار خون، چربی خون و افسردگی شایع در میان بانوان، معاینه خواهند شد.

کد مطلب 593659

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