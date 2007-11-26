شناسنامه سلامت بانوان کرمانی صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زینب واعظی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اجرای طرح سلامت، بانوان استان کرمان از لحاظ سلامت پزشکی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

واعظی خاطرنشان کرد: انجمن سلامت بانوان استان از ابتدای سال 85 کار خود را در زمینه سلامت زنان کرمانی آغاز کرده است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت جامعه کرمان را زنان تشکیل می دهند، سلامت این قشر نقش مهمی در جامعه ایفا خواهد کرد.

واعظی یادآور شد: طرح سلامت بانوان از ادارات استان کرمان آغاز شده است و بزودی زنان خانه دار نیز در قالب این طرح قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: طرح غربالگری سلامت بانوان برای اولین بار در کشور در شهر کرمان در حال انجام است و در این طرح گروه هدف از لحاظ بیماریهای مختص زنان، فشار خون، چربی خون و افسردگی شایع در میان بانوان، معاینه خواهند شد.