به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دالاس مورنینگ نیوز، گرتچن باتالی رئیس دانشگاه تگزاس شمالی گفت: مقامات دانشگاه درحال حاضر به بررسی سطح علاقه میان حامیان این مرکز می پردازند، چرا که این دانشگاه باید از سرمایه گذاری خصوصی برای تأمین این مرکز سود برد.

وی تأکید کرد که این گفتگوها در مرحله مقدماتی و حتی پیش از مرحله مقدماتی به سر می برند.

وی گفت: چنین مرکزی می تواند به ارتباط برنامه های کنونی دانشگاه با زبان عربی، مطالعات اسلامی و سایر عرصه ها کمک کند. این مرکز همچنین امکان تبادلات فکری را میان دانشجویان و کارکنان مرکز را با علمای خاورمیانه فراهم می کند.

رئیس این دانشگاه تصریح کرد: در فضای سیاسی امروز دانشگاه باید از مباحث اعتقادی مطلع باشد.

باتالی گفت: موضوع مهم این است که این مراکز نهادهای سیاسی یا دینی تلقی نمی شوند بلکه تنها نهادهای علمی به شمار می روند. این موضوع طی دیدار با یکی از سازمانهای اسلامی فعال در عرصه زنان مطرح شد.

