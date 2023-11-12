سردار رادان وارد بغداد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به فرودگاه بین‌المللی بغداد مورد استقبال سپهبد «عادل الخالدی» معاون اول وزیر کشور عراق در امور پلیس قرار گرفت.

معاون اول وزیر کشور عراق در امور پلیس در مراسم استقبال از فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که توسعه همکاری دو کشور به ویژه در زمینه امنیت، امور انتظامی و پلیسی گسترش یابد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه این سفر بنا به دعوت وزیر کشور عراق انجام شده است، افزود: در پی سفرهای وزیر کشور عراق به ایران و انعقاد یادداشت‌های همکاری‌های بین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور عراق در موضوعات مختلف از جمله اربعین، راهنمایی و رانندگی، پلیس جنایی و آگاهی به بغداد سفر کرده‌ام.

وی افزود: در این سفر موضوعات مطروحه بین طرفین جمع بندی و در توافق در برخی از زمینه‌ها نهایی خواهد شد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با حضور در محل شهادت حاج قاسم سلیمانی فرمانده شهید سپاه قدس و ابومهدی المهندس جانشین سازمان الحشد الشعبی عراق در مسیر فرودگاه بغداد که در بامداد جمعه ۱۳ دی ۱۳۹۸ در عملیات تروریستی به وسیله پهپادهای ارتش آمریکا به شهادت رسیدند، حضور یافته و با قرائت فاتحه در یادمان این شهدا نسبت به مقام شامخ آنها ادای احترام کردند.