انجام وظایف و تکالیف شهرداری در رضایتمندی مردم مؤثر است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم مخفی ظهر یکشنبه در صحن شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به در پیش بودن انتخابات اظهار کرد: در روند تقویم انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در روند پیش ثبت نام مجلس شورای اسلامی ۱۷۵ نفر از حوزه همدان ثبت نام کردند که ۱۰ نفر انصراف دادند، ۱۷ نفر رد صلاحیت و ۵ نفر عدم احراز شدند.

وی افزود: در کل ۱۴۳ نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخاباتی همدان تأیید شدند همچنین در بحث ثبت نام خبرگان رهبری ۹ نفر ثبت نام کرده‌اند.

فرماندار همدان با بیان اینکه از امروز ۱۱۲ روز تا انتخابات باقی مانده است، گفت: برای افزایش مشارکت مردم شهرداری باید تا زمان انتخابات وظایف و تکالیف خود را بهتر انجام دهد و گره‌های کور شهر را باز کند.

مخفی خاطرنشان کرد: زمانی با مردم صحبت می‌کنم خواسته مردم بهبود شرایط اقتصادی برای حضور در انتخابات است و ما به تمام دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان تأکید کرده‌ایم چندین برابر فعالیت کنند.

وی با اشاره به لزوم حل مشکلات شهری بیان کرد: مشکلاتی نظیر دست فروش‌های پیاده‌راه بوعلی، جمعه بازار، مدیریت میدان امام خمینی (ره)، بازار سرگذر که باید مدیریت شهری با قدرت ورود کند هرچند اعتقاد داریم بعضی از این مشارکت‌ها ورود دستگاه‌های امنیتی را می‌طلبد.

فرماندار همدان عنوان کرد: هرچند بودجه ما در برابر بودجه شهرداری ناچیز بوده اما در دولت خدمتگزار در فرمانداری تلاش کردیم چندین برابر برای مناطق محروم کار کنیم.