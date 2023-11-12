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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۰۹

پیکر مادر شهیدان «جهانگیر و رضا جهازی بغدادآبادی» تشییع شد

پیکر مادر شهیدان «جهانگیر و رضا جهازی بغدادآبادی» تشییع شد

کرج- پیکر مادر شهیدان «جهانگیر و رضا جهازی بغدادآبادی» تشییع و در گلزار شهدای امام‌زاده محمد (ع)کرج در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «فاطمه شیدایی» مادر شهیدان «جهانگیر و رضا جهازی بغدادآبادی»، شامگاه جمعه ۱۹ آبان ماه پس از سال‌ها فراق از فرزندان شهیدش دعوت حق را لبیک گفت و آسمانی شد.

پیکر این مادر والامقام امروز یکشنبه ۲۱ آبان‌ماه از مقابل مسجد جامع رجایی شهر تشییع شد و قرار است در گلزار شهدای امام‌زاده محمد علیه‌السلام کرج، در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.

شهید «جهانگیر جهازی بغدادآبادی» که متولد ۲ تیرماه سال ۱۳۴۲ بود، ۲۴ فروردین‌ماه سال ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۱ و در فکه به شهادت رسید.

شهید «رضا جهازی بغدادآبادی» نیز که متولد ۵ تیرماه سال ۱۳۴۷ بود، ۱۵ مهرماه سال ۱۳۶۱ در عملیات مسلم بن عقیل و در سومار براثر اصابت ترکش به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

کد مطلب 5936641

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