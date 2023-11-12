به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی صبح یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان کردستان با گرامیداشت یاد و خاطر شهدای فلسطین اظهار کرد: امیدواریم خداوند هرچه زودتر نصرت خود را شامل مردم غزه و فلسطین کند و آنها را به فتح و پیروزی برساند.

وی با تقدیر از فعالیت‌های ورزش و جوانان استان و کسب رتبه‌های برتر در برگزاری جلسات و اجرای مصوبات ستاد ساماندهی جوانان استان بیان کرد: با رسیدن به اهداف در حوزه جوانان فاصله زیادی داریم و باید قله نهایی و اهداف را ببینیم و جایگاه خودمان را نیز نسبت به قله رصد کنیم که بدانیم در چه جایگاه و حدی قرار داریم.

رمضانی تصریح کرد: مصوبات جلسات قبل ستاد جوانان باید با جزئیات تشریح شود تا میزان تحقق فعالیت‌های اجرا شده در استان توسط اعضای ستاد بررسی شود.

وی افزود: علیرغم زحمات انجام شده در حوزه جوانان اما مشکل جوانان بخوبی رصد نشده و باید حرف نو، بیان نو و منطق نو که از تأکیدات مقام معظم رهبری است را در برنامه‌های جوانان جست وجو کنیم و جلسات علمی به عنوان پشتیبان جلسات حوزه جوانان مدنظر قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی کردستان بیان کرد: باید به این مقوله فکر کرد که مسئولان چگونه می‌توانند پلی به افکار جوان کف خیابان بزنند چرا که دشمن به دنبال نفوذ در فکر جوانان است و مسئولان که در مقام دفاع هستند باید بدرستی وارد عمل شوند.