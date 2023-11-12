جلسه کارگروه راهبری پنجره واحد مدیریت زمین در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار شامگاه شنبه ۲۰ آبان در جلسه کارگروه راهبری پنجره واحد مدیریت زمین استان افزود: این سامانه به گونه‌ای طراحی شده است که از زیرساخت‌های فراهم شده در NSDI (بررسی زیرساخت ملی داده مکانی) و سامانه جامع حد نگار (کاداستر) به منظور اشتراک گذاری اطلاعات مکانی و همچنین احراز اصالت و اطلاعات مکانی مرتبط با مالکیت املاک و اراضی در قالب تبادل سرویس‌های الکترونیکی بهره برداری نماید.

این مقام عمرانی استان ادامه داد: با توجه به اهمیت این سامانه که از یک سو قابلیت شناسایی تخلفات زمین خواری و ساخت وسازهای غیرمجاز را با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای دارد به عنوان بستری برای معرفی موارد زمین خواری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذیربط استفاده می‌شود تا از بروز مفاسد و مشکلاتی نظیر جعل استعلامات و مجوزها، تبانی و ارتشا توسط زمین خواران، تداخل وظایف بین دستگاهی و عدم شفافیت جلوگیری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: بر اساس منشور تدوین شده، عملکرد دستگاه‌های اجرایی متولی ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان، حفاظت از اراضی و ارائه دهنده خدمات پایه این سامانه در پنج رسته «ارائه نقشه‌های الکترونیکی محدوده تولی گری به پنجره واحد مدیریت زمین»، «برقراری اتصال به درگاه ارتباطی متقاضیان حوزه زمین و ساختمان»، «برقراری اتصال به زیرسامانه پایش اراضی کشور»، «پاسخگویی به درخواست‌ها و استعلامات حوزه زمین و ساختمان و پیگیری تخلفات شناسایی شده توسط زیرسامانه پایش اراضی کشور» مورد ارزیابی و رصد قرار خواهد گرفت.