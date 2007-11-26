آزمون ورودی هنرستانهای فنی و حرفه ای حذف می شود

حمیدرضا مشهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر تعداد مدارس کار و دانش در سطح شهرستانهای استان تهران کافی است اما با توجه به کمبود هنرستان در برخی مناطق استان، ورود به این مدارس با شرط آزمون انجام می شود که این شرط با توسعه مدارس فنی و حرفه ای در سطح استان حذف می شود.

وی افزود: کمبود امکانات در مدارس فنی و حرفه ای یکی از مشکلات اصلی در این مدارس است به نحوی که هرساله با توجه به مهاجرت افراد به شهرستان های استان تهران میزان نیاز به امکانات آموزشی نیز افزایش می یابد و لازمه تامین این نیازها کمک و توجه خاص دولت به این مناطق است.

این مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر 370 هزار دانش آموز در شاخه نظری و مهارتی در مدارس شهرستانهای استان تهران مشغول به تحصیل هستند، خاطرنشان کرد: کمبود فضا و تراکم دانش آموزی در برخی مناطق، عمده ترین مشکل این مدارس است.

مشهدی عباسی یادآور شد: کمبود نیروی انسانی یکی دیگر از دغدغه های اصلی برخی مدارس تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران است که این مشکل باید با جذب نیروی متخصص رفع شود.