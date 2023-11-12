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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۴

فرماندار اصفهان خبر داد؛

ثبت نام ۳۶ نفر از داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان در اصفهان

ثبت نام ۳۶ نفر از داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان در اصفهان

اصفهان- فرماندار اصفهان گفت: تعداد ۳۶ نفر داوطلب ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان ثبت نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی احمدی پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد ۳۶ نفر داوطلب ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان ثبت نام کردند.

وی افزود: از این تعداد ۵۰ درصد سابقه داوطلبی در ادوار گذشته و ۵۰ درصد ایثارگر است.

فرماندار اصفهان ادامه داد: از این تعداد ۵ نفر بالای ۷۰ سال سن، ۱۱ نفر ۶۱ - ۷۰ سال، ۷ نفر ۵۱ - ۶۰ سال، ۱۳ نفر ۴۱ - ۵۰ سال سن هستند.

وی خاطر نشان کرد: طبق جدول زمان‌بندی، ثبت نام از داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ۱۴ آبان ماه به‌مدت هفت روز از ساعت ٨ صبح الی ۱٨ در فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه استان تعداد ۳۶ نفر ثبت نام کردند.

کد مطلب 5936655

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