ثبت نام ۳۶ نفر از داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی احمدی پیش از ظهر یک شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تعداد ۳۶ نفر داوطلب ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان ثبت نام کردند.

وی افزود: از این تعداد ۵۰ درصد سابقه داوطلبی در ادوار گذشته و ۵۰ درصد ایثارگر است.

فرماندار اصفهان ادامه داد: از این تعداد ۵ نفر بالای ۷۰ سال سن، ۱۱ نفر ۶۱ - ۷۰ سال، ۷ نفر ۵۱ - ۶۰ سال، ۱۳ نفر ۴۱ - ۵۰ سال سن هستند.

وی خاطر نشان کرد: طبق جدول زمان‌بندی، ثبت نام از داوطلبان ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ۱۴ آبان ماه به‌مدت هفت روز از ساعت ٨ صبح الی ۱٨ در فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه استان تعداد ۳۶ نفر ثبت نام کردند.

