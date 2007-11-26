به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه در مرکز یونسکو در ژاپن برگزار میشود و علاقمندان میتوانند آثار خود را با موضوع بهترین لحظات زندگی، انتقال لحظات زندگی به آیندگان، جهان در پایان قرن آینده، مهمترین موضوع جهانیان در آینده، شریک شدن عکسها و نامهها به عنوان یک پیام با همه مردم جهان و نسلهای آینده در آن شرکت دهند.
عکسها و پیامها باید در ارتباط با نمونههای میراث معنوی یعنی موسیقی سنتی، هنرهای نمایشی سنتی، فولکلور و افسانه، رویههای اجتماعی، آئینها و جشنها، صنایع دستی سنتی همچون رنگرزی و بافندگی، فضای فرهنگی مانند محل عبادت، برگزاری آئینها و گردهماییها و فعالان این زمینهها باشد.
هر متقاضی میتواند حداکثر دو قطعه عکس ارسال کند که مربوط به پنج سال اخیر باشد. ارسال یک پیام کتبی مرتبط با موضوع عکسها هم ضروری است. علاقمندان برای شرکت در مسابقه تا 15 دیماه به بلوار میرداماد، رو به روی مسجد الغدیر، خیابان شهید حصاری، کوی یکم، شماره 17، طبقه چهارم، روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو یا www.irunesco.org مراجعه کنند.
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