به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، هدف از برگزاری این فراخوان، حمایت از توسعه پژوهش‌های کاربردی، رصد فناوری‌های نوین و حل چالش‌ها و نیازهای کشور، بومی‌سازی محصولات و خدمات در راستای نیازمندی‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تشویق و بهره‌مندی از ظرفیت اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و پژوهشگاه‌ها است.

از محورهای مورد حمایت می‌توان به فناوری‌های رادیویی، ارتباطات ماهواره‌ای، ارتباطات نوری، ارتباطات ثابت، مدیریت شبکه، هوش مصنوعی، حکمرانی داده، استانداردهای هوش مصنوعی، فناوری‌های پردازش فوق سریع، زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، مرکز داده، زیرساخت‌ها و سکوهای ابری، زیرساخت‌های تحلیل داده، دولت هوشمند، مدیریت دانش، تحول دیجیتال، حکمرانی دیجیتال، اقتصاددیجیتال و امنیت فضای سایبری اشاره کرد.

گفتنی است این حمایت در راستای محورهای اولویت‌دار اعلامی از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد است و مبالغ حمایتی برای دانشجویان ارشد ۲۴۰ میلیون ریال و برای دانشجویان دکتری ۷۲۰ میلیون ریال است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ثبت‌نام در این فراخوان به سایت https://sso.my.gov.ir/login مراجعه کنند.