تسهیلات راه اندازی کارگاه های صنایع دستی در استان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طالبی پور ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: راهاندازی کارگاههای صنایعدستی در مناطق روستایی استان از اقدامات شاخص دولت سیزدهم است.
وی ابراز داشت: برای راهاندازی کارگاههای صنایع دستی ۲ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به هر کدام از متقاضیان پرداخت شده است.
طالبی پور گفت: در پی بررسیهای بهعملآمده از سوی وزاتخانه متبوع و بر اساس مستندات ارسالی از سوی استان، حوزه معاونت صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با کسب بیشترین امتیاز در کشور اول شد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان تصریح کرد: احیای رشتههای منسوخشده صنایع دستی، ثبت ملی روستاهای صنایع دستی، مستند نگاری، اشتغال ایجاد شده در حوزه صنایعدستی ازجمله شاخصهای تحقق یافته در حوزه صنایعدستی استان بوده است.
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