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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۳۰

مدیرکل میراث‌ فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد:

تسهیلات راه اندازی کارگاه های صنایع دستی در استان پرداخت شد

تسهیلات راه اندازی کارگاه های صنایع دستی در استان پرداخت شد

یاسوج_ مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی کهگیلویه و بویراحمد از پرداخت تسهیلات برای راه اندازی کارگاه های تولیدی صنایع دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید طالبی پور ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: راه‌اندازی کارگاه‌های صنایع‌دستی در مناطق روستایی استان از اقدامات شاخص دولت سیزدهم است.

وی ابراز داشت: برای راه‌اندازی کارگاه‌های صنایع دستی ۲ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به هر کدام از متقاضیان پرداخت شده است.

طالبی پور گفت: در پی بررسی‌های به‌عمل‌آمده از سوی وزاتخانه متبوع و بر اساس مستندات ارسالی از سوی استان، حوزه معاونت صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد با کسب بیشترین امتیاز در کشور اول شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان تصریح کرد: احیای رشته‌های منسوخ‌شده صنایع دستی، ثبت ملی روستاهای صنایع دستی، مستند نگاری، اشتغال ایجاد شده در حوزه صنایع‌دستی ازجمله شاخص‌های تحقق یافته در حوزه صنایع‌دستی استان بوده است.

کد مطلب 5936663

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