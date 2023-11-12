تایید نهایی ۳۸۷ نفر از کاندیداهای مجلس در حوزه انتخابیه تبریز

یونس فاتح در حاشیه یازدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ۵۵۷ نفر ثبت نام کننده برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۳۸۷ نفر تأیید شده‌اند.

فرماندار تبریز عنوان داشت: ۱۶۹ نفر عدم تأیید و عدم احراز صلاحیت شده‌اند که ۱۰۶ نفر طبق بند ۹ و ماده ۳۱ بارگزاری غلط داشته یا انجام نداده بودند و ۶۷ نفر هم از مراجع پنج گانه عدم تأیید صلاحیت داشتند.

فاتح با تشکر از حضور و مشارکت مردم در بحث ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اذعان داشت: بالاخره ۶ صندلی و کرسی در این زمینه به شهرستان‌های تبریز، اسکو و آذرشهر اختصاص دارد و نامزدها در انتخابات مجلس با شناخت خود پا در این عرصه گذاشته‌اند و امید این را داریم که در زمان انتخابات شاهد حضوری پرشور از سمت مردم و مدیریت خوب در نظارت بر انتخابات باشیم.