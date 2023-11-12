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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۱۴

فرماندار تبریز در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر عنوان کرد؛

تایید نهایی ۳۸۷ نفر از کاندیداهای مجلس در حوزه انتخابیه تبریز

تایید نهایی ۳۸۷ نفر از کاندیداهای مجلس در حوزه انتخابیه تبریز

تبریز- فرماندار تبریز با اشاره به ثبت نام ۵۵۷ نفر از حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی دوره دوازدهم گفت: تاکنون ۳۸۷ نفر کاندیدا تایید نهایی شدند.

یونس فاتح در حاشیه یازدهمین دوره نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ۵۵۷ نفر ثبت نام کننده برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۳۸۷ نفر تأیید شده‌اند.

فرماندار تبریز عنوان داشت: ۱۶۹ نفر عدم تأیید و عدم احراز صلاحیت شده‌اند که ۱۰۶ نفر طبق بند ۹ و ماده ۳۱ بارگزاری غلط داشته یا انجام نداده بودند و ۶۷ نفر هم از مراجع پنج گانه عدم تأیید صلاحیت داشتند.

فاتح با تشکر از حضور و مشارکت مردم در بحث ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اذعان داشت: بالاخره ۶ صندلی و کرسی در این زمینه به شهرستان‌های تبریز، اسکو و آذرشهر اختصاص دارد و نامزدها در انتخابات مجلس با شناخت خود پا در این عرصه گذاشته‌اند و امید این را داریم که در زمان انتخابات شاهد حضوری پرشور از سمت مردم و مدیریت خوب در نظارت بر انتخابات باشیم.

کد مطلب 5936668

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