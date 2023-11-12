۶ نفر در بوکان به اتهام برهم زدن آرامش عمومی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی بهاری در این زمینه اظهار کرد: روز جاری در ادامه برخورد با برهم زنندگان آرامش عمومی، ۶ نفر دستگیر شدند.

وی افزود: این افراد در یک مورد نزاع و درگیری در خیابان امیرآباد دستگیر و جهت تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی آورده شدند.



فرمانده انتظامی بوکان گفت: تلاش پلیس برای دستگیری و برخورد با برهم زنندگان آرامش جامعه و عاملان نزاع‌های خیابانی بدون وقفه ادامه دارد و کسانی که اقدام به چاقوکشی، عربده کشی و هر نوع نزاع و یا مزاحمت برای مردم نمایند از برخورد قاطع پلیس و دستگاه قضائی در امان نبوده و قطعاً دستگیر خواهند شد.

بوکان در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است