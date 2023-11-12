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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

فرمانده انتظامی بوکان:

۶ نفر در بوکان به اتهام برهم زدن آرامش عمومی دستگیر شدند

۶ نفر در بوکان به اتهام برهم زدن آرامش عمومی دستگیر شدند

ارومیه- فرمانده انتظامی بوکان گفت: ۶ نفر در این شهرستان در ارتباط با اخلال در آرامش عمومی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ موسی بهاری در این زمینه اظهار کرد: روز جاری در ادامه برخورد با برهم زنندگان آرامش عمومی، ۶ نفر دستگیر شدند.

وی افزود: این افراد در یک مورد نزاع و درگیری در خیابان امیرآباد دستگیر و جهت تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی آورده شدند.

فرمانده انتظامی بوکان گفت: تلاش پلیس برای دستگیری و برخورد با برهم زنندگان آرامش جامعه و عاملان نزاع‌های خیابانی بدون وقفه ادامه دارد و کسانی که اقدام به چاقوکشی، عربده کشی و هر نوع نزاع و یا مزاحمت برای مردم نمایند از برخورد قاطع پلیس و دستگاه قضائی در امان نبوده و قطعاً دستگیر خواهند شد.

بوکان در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است

کد مطلب 5936671

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