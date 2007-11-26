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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۶

16 نسخه باقی مانده از شاهنامه هافتون فروخته می شود

16 نسخه باقی مانده از شاهنامه هافتون فروخته می شود

موزه هنری دانشگاه هاروارد، شاهنامه شاه طهماسب صفوی (نسخه خریداری شده آرتور هافتون) را به قیمت 1495 دلار می فروشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موزه هنری فاگ، این کتاب در دو جلد و با مقدمه "مارتین برنارد دیکسون" و "استوارت کری ولش" از سوی موزه هنری دانشگاه هاروارد منتشر شده است.

این اثر که در اواسط قرن بیستم توسط آرتور ای هافتون خریداری شده بود حاوی 256 تصویر نفیس و زیبا از هنرهای تزئینی و دستی، نساجی، معماری و نظیر آن از دوره صفوی است. همچنین این کتاب به عنوان گنجینه هنری نقاشی و تحلیل تحولات آن در دهه های 1520 و 1530 میلادی شناخته می شود.

تصاویر کتاب توسط استادان نقاشی ایران در قرن 16 میلادی ترسیم شده که هرکدام نشانگر صحنه ها و جلوه هایی از قصه های شاهنامه فردوسی است.

این کتاب با عنوان "شاهنامه هافتون؛ شاهنامه شاه طهماسب" اولین بار در سال 1981 در 750 نسخه منتشر شد.

کد مطلب 593668

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