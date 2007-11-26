16 نسخه باقی مانده از شاهنامه هافتون فروخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موزه هنری فاگ، این کتاب در دو جلد و با مقدمه "مارتین برنارد دیکسون" و "استوارت کری ولش" از سوی موزه هنری دانشگاه هاروارد منتشر شده است.

این اثر که در اواسط قرن بیستم توسط آرتور ای هافتون خریداری شده بود حاوی 256 تصویر نفیس و زیبا از هنرهای تزئینی و دستی، نساجی، معماری و نظیر آن از دوره صفوی است. همچنین این کتاب به عنوان گنجینه هنری نقاشی و تحلیل تحولات آن در دهه های 1520 و 1530 میلادی شناخته می شود.

تصاویر کتاب توسط استادان نقاشی ایران در قرن 16 میلادی ترسیم شده که هرکدام نشانگر صحنه ها و جلوه هایی از قصه های شاهنامه فردوسی است.

این کتاب با عنوان "شاهنامه هافتون؛ شاهنامه شاه طهماسب" اولین بار در سال 1981 در 750 نسخه منتشر شد.