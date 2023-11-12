به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود حسینی ظهر یکشنبه در صحن شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به همراهی فرمانداری در حل مشکلات مدیریت شهری اظهار کرد: همواره جلسات متعددی را با فرماندار جهت مشکلات شهری داشته‌ایم که بدون شک این همراهی و همدلی بسیار راهگشا است.

وی افزود: در بحث سرگذر نیز بنرهایی را نصب کردیم و مشکل این منطقه در حال حل شدن است.

شهردار همدان با اشاره به ورود فرمانداری در بعضی از مشکلات بزرگ شهری گفت: در بعضی از مشکلات بزرگ مدیریت شهری انتظار داریم فرماندار به صورت مستقیم ورود کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: بیان مطالبات شهرداری از زبان فرماندار خطاب به دستگاه‌های مختلف بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه بعضی از دستگاه‌ها از رسالت اصلی خود به بهانه بحث درآمدزایی دور شده‌اند، بیان کرد: در طرح مسکن ملی شهرداری ۲ هزار هکتار زمین با تصویب شورا به شهر همدان اضافه کرد تا یکی از معضلات اصلی شهر در بحث تأمین زمین برای طرح اقدام ملی حل شود.

فرماندار همدان عنوان کرد: ولی در کنار این موضوع بعضی از دستگاه‌ها به بهانه مسکن ملی به واسطه خلع‌های قانونی سو استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه با این روند درآمدهای شهرداری دچار خدشه می‌شود، گفت: از این موضوع گلایه‌مند هستیم بالاخره بخشی از درآمدهای شهرداری از صدور پروانه بوده و نه باید این موضوع دچار چالش شود.

حسینی افزود: همچنین یکی از مطالبات جدی ما در بحث خاموشی و تاریکی‌های شهر بوده که ما نسبت به سایر استان‌ها سرآمد هستیم چند وقت پیش ما در تهران بودیم با روشنایی نشاط در شهر وجود دارد و این یک خواسته جدی ما است.