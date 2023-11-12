دوره آموزش «تدبر در قرآن» در سنندج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس فرهنگیان ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی تدبر در قرآن ویژه کارکنان تبلیغات اسلامی استان کردستان اظهار کرد: بزرگترین نعمتی که خداوند به انسان ارزانی داشته آرامش است و هر آنچه که خداوند حرام کرده باید از آن دوری کرد چرا که آرامش انسان را از بین میبرد.
وی با بیان اینکه اسلام خوبیها را بر بندگان واجب کرده است، افزود: زندگی فراز و فرود زیادی دارد و باید به خداوند توکل کرد تا در فراز و نشیبها به راحتی عبور کنیم.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کردستان با اشاره به اینکه نظام تربیتی دارای مولفههایی است که مبانی فرهنگی یکی از آنها است، اعلام کرد: در انجام کار فرهنگی توجه به مبانی فرهنگی و ریشه و اساس کار مهم است چرا که هر مکتبی مبتنی بر شناخت و باورهای خود به مبانیهایی معتقد است که زیربنای تمامی کارهای آنها است.
حجتالاسلام فرهنگیان خاطرنشان کرد: اصول، تاکتیک و تکنیک و اهداف نیز از دیگر مؤلفههای نظام تربیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی به اصول مبتنی بر مبانی اسلامی پرداخت و گفت: دین محوری، انسانمداری، زمانشناسی و بهرهگیری از زمان سه اصل اصلی مبتنی بر مبانی اسلامی است که برای رسیدن به اهداف ترسیم شده باید رعایت شود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی اظهار کرد: دوره آموزشی ضمن خدمت با عنوان تدبر در قرآن ویژه کارکنان تبلیغات اسلامی استان است که به مدت ۲۴ ساعت در سنندج برگزار شد.
حجتالاسلام برومند رازیانی اضافه کرد: این دورههای آموزشی در طول سال و بر اساس نیاز ویژه کارکنان با موضوعات مختلف برگزار میشود.
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