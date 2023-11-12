بانوی مرگ مغزی در مشهد به ۴ بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یکهزار و سیصد و نودمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی؛ سلطان بی که ساجدی ۵۲ ساله که از بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: کبد زنده یاد سلطان بی که ساجدی در بیمارستان منتصریه به آقای ۴۷ ساله ساکن گرگان که سال‌ها از بیماری کبدی رنج می‌برد؛ پیوند شد.

وی تصریح کرد: قرنیه‌های مرحومه سلطان بی که ساجدی جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست ایشان برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.