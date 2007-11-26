تلاش برای بهبود جایگاه ضعیف اولمرت و ابومازن؛ دلیل برگزاری کنفرانس آناپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت نوشت : هفته جاری "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا اولین و مطمئنا تنها تلاش مهم خود را برای پایان دادن به بدترین مناقشه جهان انجام خواهد داد و در حالی که شرکت کنندگان در این کنفرانس فردا گرد هم جمع می شوند، مهمترین نکته این است که بوش در ایفای نقش یک میانجی صلح از این مرحله تلاش که زمان آن هم گذشته، چگونه عبور خواهد کرد.

نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: دلایل پیشبرد این کنفرانس کاملا روشن است و شامل ضعف " ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی، "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان و خود بوش می شود. برای هر سه آنها یک تلاش گسترده و متمرکز در جهت صلح وجهه آنها را در داخل کشورهایشان بهبود خواهد بخشید.

در ادامه این مطلب آمده است: البته نگرانی از قدرت فزاینده تهران در منطقه موجبات ترس و نگرانی اسرائیل را فراهم آورده و این هم دلیلی برای برگزاری این کنفرانس به شمار می رود.

به عقیده نویسنده، اما در سیاست خارجی بوش هیچ نشانی از دلگرمی وجود ندارد. بسیاری هم در این مسئله تردید دارند که وی بر اسرائیلیها به قدر کافی فشار وارد کند تا در ازای توافق با فلسطینیها امتیازهای معتبری را بدهند.