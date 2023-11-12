رئیس جمهور باید صدای اقشار مختلف مردم چهارمحال و بختیاری را بشنود

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله حیدری صبح یک شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: جایگاه و نقش رسانه بسیار برجسته و مؤثر است، اما متأسفانه مسؤولین ما نسبت به این امر کم توجه و بی اهمیت هستند و اگر نقدی صورت گیرد جبهه می‌گیرند و از ظرفیت رسانه خود را مأیوس می‌کنند.

وی تصریح کرد: اگر مسؤولین به کارکرد رسانه توجه کنند می‌دانند که خبرنگاران چشم‌های بینا و انسان‌های با غیرت در جامعه هستند که می‌خواهند به جامعه خدمت کنند.

حیدری ادامه داد: اصحاب رسانه باید با دقت و تخصص نقات قوت را مطرح و نقاط ضعف و چالش‌ها را بیان و برای برطرف کردن آن پیگیر باشند.

وی در بخش دیگر از صحبت‌های خود به سفر پیش رو رئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری اشاره کرد و گفت: سفر ریاست جمهور به این استان بسیار مهم است و باید در این سفر به مطالباتی که از افکار عمومی به دست آورده‌ایم به سمع و نظر رئیس جمهور برسانیم.

حیدری با اشاره به اینکه در مقوله سفر دو مطلب کلی مطرح می‌شود گفت: باید دید سفرها چه ضرورت و دستاورد و برکاتی داشته و نکته دوم اینکه این سفرها چه آسیب و چالشی را به همراه دارد.

وی اذعان داشت: سفر رئیس جمهور به این استان برکت آمیز است چراکه در حد فرصت زمانی مسائل مردم را بشناسند و پیگیری کنند.

حیدری افزود: این سفرها پربرکت اگر آسیب شناسی نشود و چالش‌ها برطرف نگردد به نتایج عینی و اثر گذاری دست پیدا نخواهیم کرد، در این سفرها کمتر به مسائل کلیدی و اساسی مردم توجه می‌شود.

وی با بیان اینکه پرداختن به مسائل اساسی استان که در قبل آن دیگر مسائل هم حل می‌شود گفت: سفرها باید دوره به دوره با تخصیص امکانات و یک سری امتیازات فاصله استان کم برخوردار با استان‌های برخوردار را کم کند.

مصوباتی که در استان‌ها صورت می‌گیرد واقع بینانه باشد

حیدری خاطر نشان کرد: مصوباتی که در استان‌ها صورت می‌گیرد باید واقع بینانه باشد و بر اساس یک سری آرمان‌ها نباشد، در مصوبات دقت کنیم که بعد دچار چالش نشویم.

وی با تاکید بر اینکه عنصر پیگیری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: باید گروه ارزیاب سفرها مصوبات در استان‌ها را پیگیری و رصد کنند و نگذارند به دوره بعد موکول شود.

دبیر حزب موتلفه چهارمحال و بختیاری گفت: رئیس جمهور باید فرصت کافی برای شنیدن صدای قشرهای مختلف را داشته باشند، ما راضی نیستیم رئیس جمهور تنها یک صدا را بشنود.

حیدری با تاکید بر اینکه مطالبات باید ثبت شود بیان داشت: بازخورد مردم در بالا بردن محبوبیت رئیس جمهور و دولت مردمی بسیار مهم است.

وضعیت اشتغال در چهارمحال و بختیاری مطلوب نیست

وی به وضع اشتغال در این استان نیز اشاره کرد و گفت: وضع اشتغال در استان اصلاً خوب نیست و این عوارض بیکاری برای همه آشکار است، ۲ راه بیشتر برای این مسئله وجود ندارد یا استخدام یا ایجاد مشاغل آزاد.

حیدری با بیان اینکه برای رفع بیکاری حزب موتلفه استان چند پیشنهاد عملی دارد گفت: اگر بخواهیم مثل استان‌های برخوردار شرایط مساوی را برقرار کنیم، در بودجه کل کشور سهم مجزایی داشته باشیم، باید اعتبار ویژه ای برای استان‌های کم برخوردار در نظر گرفته شود تا توسعه یافتگی صورت گیرد.

وی همچنین به مسئله آب استان اشاره کرد و گفت: در موضوع آب منطق ما شرعی، قانونی و عقلانی است، نگاه ما به مسئله آب یک نگاه اشتغال است به این صورت که اگر آب مازاد به استان دیگر می‌رود باید سود آوری برای این استان هم داشته باشد.

قانون استقلال آب استان‌ها در چهارمحال و بختیاری نیز اجرا شود

حیدری با تاکید بر اینکه حزب موتلفه چند مطالبه در راستای مسئله آب دارد گفت: قانون استقلال آب استان‌ها را در استان ما نیز اجرا شود و این دست پلید ما فیا آب فولاد را از سرما کم کند.

وی خاطر نشان کرد: دولت اگر بخواهد محبوبیت خود را در بین مردم افزایش دهد و آنها را از خود راضی نگه دارد باید در مبحث آب درست تصمیم بگیرد.