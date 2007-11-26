چند طرح عمرانی و کشاورزی در شهرستان خدابنده افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در خدابنده، این طرحها شامل 30 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و یک واحد مسکونی مددجویی بهزیستی، پست برق 20 کیلو ولت و کانال انتقال آب زراعی است که ظهر امروز با حضور امام‌ جمعه خدابنده و نماینده مردم این شهرستان در مجلس به ‌بهره‌ برداری رسید.

برای ساخت سه واحد مسکونی مددجویی با یک هزار و 840 مترمربع زیربنا، دو میلیارد ریال هزینه شده است.

کانال انتقال آب یاد شده در روستای آبی سفلی به طول یک هزار و 30 متر ساخته شده است که آب 250 هکتار از اراضی زراعی منطقه را تامین می ‌کند.

شبکه برق 20 کیلو ولتی نیز در تامین برق مصرفی تعدادی ‌از خانوارهای منطقه اثرگذار خواهد بود.