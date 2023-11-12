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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۶:۰۵

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فعالیت۴۵۰ تیم امدادی سحر در کشور

فعالیت۴۵۰ تیم امدادی سحر در کشور

گرگان- رییس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر از فعالیت بیش از ۴۵۰ تیم امدادی سحر در کشور که با گذراندن آموزش‌های تخصصی برای خدمت‌رسانی امدادی به کودکان و جوانان آسیب‌دیده آماده می‌شوند، خبر داد

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سیدهاشم حسین المدنی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: فعالیت تیم‌های آموزش‌دیده سحر در چند مرحله به آسیب‌دیدگان حادثه خدمات ارائه می‌کنند، ارائه کمک‌های اولیه روان‌شناختی اولین اقدام به شمار می‌رود، به این صورت که تیم‌هایی که وارد منطقه می‌شوند، با غربالگری کامل افراد، مطابق با فهرست‌هایی که تهیه‌شده، کسانی را که ممکن است در معرض مشکلات روانی از جمله افسردگی، عدم‌تکلم یا بی‌اختیاری حرکت باشند، شناسایی می‌کنند.

وی افزود: آنها پس از آن افرادی را که احتمال بیماری روحی و روانی دارند، به تیم‌های روان‌شناسی معاونت درمان و توان‌بخشی هلال‌احمر یا تیم‌های سازمان بهزیستی معرفی می‌کنند.

کد مطلب 5936744

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