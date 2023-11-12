فعالیت۴۵۰ تیم امدادی سحر در کشور

سیدهاشم حسین المدنی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: فعالیت تیم‌های آموزش‌دیده سحر در چند مرحله به آسیب‌دیدگان حادثه خدمات ارائه می‌کنند، ارائه کمک‌های اولیه روان‌شناختی اولین اقدام به شمار می‌رود، به این صورت که تیم‌هایی که وارد منطقه می‌شوند، با غربالگری کامل افراد، مطابق با فهرست‌هایی که تهیه‌شده، کسانی را که ممکن است در معرض مشکلات روانی از جمله افسردگی، عدم‌تکلم یا بی‌اختیاری حرکت باشند، شناسایی می‌کنند.

وی افزود: آنها پس از آن افرادی را که احتمال بیماری روحی و روانی دارند، به تیم‌های روان‌شناسی معاونت درمان و توان‌بخشی هلال‌احمر یا تیم‌های سازمان بهزیستی معرفی می‌کنند.