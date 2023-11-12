جریمه ۵۲ میلیاردی مدیر یک داروخانه

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی گفت: شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی کرمانشاه به پرونده دخل و تصرف در صورت حساب و خدمات مازاد بر احتیاج مدیر و مؤسس داروخانه رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و با توجه به نظریه کارشناسی کمیسیون ماده ۱۱ و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، اتهام دخل و تصرف در صورت حساب و خدمات مازاد بر احتیاج را محرز، علاوه بر تذکر کتبی و درج در پرونده پزشکی، مدیر و مؤسس داروخانه را به پرداخت ۵۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال جزای نقدی به ۱۰ برابر میزان تخلف محکوم کرد.

به گفته شاهی، مدیر یک داروخانه با ثبت داروهای گران قیمت و تحویل ندادن آنها به بیماران و دریافت وجه آن به نمایندگی شخص از بیمه تخلف کرده که با بررسی مشخص شد داروهای اضافه شده در نسخه بیماران جزء داروهای بوده که هیچ‌گونه توزیعی در سال گذشته در سطح استان نداشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه افزود: با شکایت تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح استان، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.