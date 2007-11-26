واحد دوم نیروگاه خصوصی عسلویه راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، محمد بهزاد گفت: این واحد به فاصله کمتر از یک ماه از راه اندازی واحد نخست این نیروگاه با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شده است.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران افزود: این نیروگاه در 6 واحد در منطقه عسلویه احداث می شود که تکمیل ظرفیت این پروژه برای پایداری برق منطقه عسلویه و جنوب کشور از اهمیت ویژه برخوردار است.

وی با بیان اینکه نیروگاه خصوصی عسلویه از نوع گازی و قابل تبدیل به سیکل ترکیبی ساخته می شود و پس از تکمیل بخش گاز توان تولید نزدیک به هزار مگاوات برق را خواهد داشت.

بهزاد افزود: در صورت تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی علاوه بر بالارفتن بازده ، توان تولید برق نیروگاه به بیش از 1000 مگاوات افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران از جذب و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در صنعت برق به عنوان یکی از اهداف ساخت این نیروگاه یاد کرد و گفت: با ساخت این نیروگاه زمینه های اشتغال و رشد صنعت در منطقه بوستان و عسلویه بیش از پیش رشد خواهد یافت.

بهزاد در عین حال از تامین بخشی از تقاضای شبکه برق سراسری کشور و افزایش پایداری شبکه به عنوان دیگر اهداف اجرای این طرح نام برد و تاکید کرد: بهبود ولتاژ و افزایش ظرفیت تولید برق از دیگر اهداف ساخت این نیروگاه است.

این طرح با سرمایه گذاری شرکت مپنا و به روش BOO ساخته می شود. و در روش BOO شرکت خصوصی می تواند پس از احراز توانمندی مالی، فنی و مدیریتی طی قراردادی با شرکت توانیر به ساخت نیروگاه اقدام کند به این ترتیب سرمایه گذار با بهره مندی از یک بازار بالقوه و مستعد می تواند سود متعارف و منطقی ناشی از سرمایه گذاری را بدست آورد و در نهایت همچنان مالکیت نیروگاه را نیز در اختیار داشته باشد.