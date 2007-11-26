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۵ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

سازمان توسعه برق:

واحد دوم نیروگاه خصوصی عسلویه راه اندازی شد

واحد دوم نیروگاه خصوصی عسلویه راه اندازی شد

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران از راه اندازی واحد دوم نیروگاه خصوصی BOO عسلویه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، محمد بهزاد گفت: این واحد به فاصله کمتر از یک ماه از راه اندازی واحد نخست این نیروگاه با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شده است.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران افزود: این نیروگاه در 6 واحد در منطقه عسلویه احداث می شود که تکمیل ظرفیت این پروژه برای پایداری برق منطقه عسلویه و جنوب کشور از اهمیت ویژه برخوردار است.

وی با بیان اینکه نیروگاه خصوصی عسلویه از نوع گازی و قابل تبدیل به سیکل ترکیبی ساخته می شود و پس از تکمیل بخش گاز توان تولید نزدیک به هزار مگاوات برق را خواهد داشت.

بهزاد افزود: در صورت تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی علاوه بر بالارفتن بازده ، توان تولید برق نیروگاه به بیش از 1000 مگاوات افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران از جذب و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در صنعت برق به عنوان یکی از اهداف ساخت این نیروگاه یاد کرد و گفت: با ساخت این نیروگاه زمینه های اشتغال و رشد صنعت در منطقه بوستان و عسلویه بیش از پیش رشد خواهد یافت.

بهزاد در عین حال از تامین بخشی از تقاضای شبکه برق سراسری کشور و افزایش پایداری شبکه به عنوان دیگر اهداف اجرای این طرح نام برد و تاکید کرد: بهبود ولتاژ و افزایش ظرفیت تولید برق از دیگر اهداف ساخت این نیروگاه است.

این طرح با سرمایه گذاری شرکت مپنا و به روش BOO ساخته می شود. و در روش BOO شرکت خصوصی می تواند پس از احراز توانمندی مالی، فنی و مدیریتی طی قراردادی با شرکت توانیر به ساخت نیروگاه اقدام کند به این ترتیب سرمایه گذار با بهره مندی از یک بازار بالقوه و مستعد می تواند سود متعارف و منطقی ناشی از سرمایه گذاری را بدست آورد و در نهایت همچنان مالکیت نیروگاه را نیز در اختیار داشته باشد.

کد مطلب 593677

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