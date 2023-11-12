لزوم تامین تجهیزات حوزه ایمنی از سوی تمام صنایع استان مرکزی

امید محترمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمام واحدهای تولیدی بالای ۱۰۰ نفر نیروی کار، ملزم به تشکیل گروه‌های واکنش سریع مقابله با حوادث و بحران‌ها هستند که نیاز است این تیم‌ها، آموزش‌های لازم را فرا گیرند و به تجهیزات امدادی مجهز شوند.

وی از تشکیل کمیته ارزیابی ایمنی واحدهای صنعتی در راستای ارتقای ایمنی در مقابله با مخاطرات و بحران‌ها خبر داد و افزود: تمام صنایع استان مرکزی مکلف هستند نسبت به پیش‌بینی تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه ایمنی و اطفای حریق اقدام کنند.

مدیر کل مدیریت بحران استان مرکزی گفت: با توجه به فعالیت بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در استان مرکزی و ضرورت ارتقای ایمنی واحدها در برابر مخاطرات و حوادث مختلف از جمله آتش سوزی، تشکیل کمیته ارزیابی ایمنی صنایع دستور کار ویژه قرار گرفت.

محترمی افزود: با مصوبه ستاد مدیریت بحران مقرر شد تا با مشارکت سازمان آتش نشانی شهرداری اراک و مسئولیت شرکت شهرک‌های صنعتی تمام واحدهای پرخطر و ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهرک‌ها مورد ارزیابی قرار گیرند و در یک برنامه زمان‌بندی شرکت شهرک‌های صنعتی استان مرکزی نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کند.

وی اذعان داشت: مشارکت ایستگاه‌های آتش‌نشانی مستقر در سطح شهرها در امدادرسانی و اطفای حریق واحدهای صنعتی به عنوان پشتیبان مدنظر ویژه قرار گیرد.