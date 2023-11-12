تخصیص ۸۵ میلیارد تومان جهت بازسازی جاده چمن بید به جنگل گلستان

به گزارش خبرنگار مهر محمد حسن نامی ظهر یکشنبه به همراه استاندار خراسان شمالی از مراحل ساخت و اصلاح سیل بردگی‌های جاده بجنورد گلستان بازدید کرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران پس از این بازدید برای اجرای پروژه بازسازی این جاده ۸۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داد و بر آمادگی در برابر مخاطرات تاکید کرد.

وی همچنین اهمیت جاده بجنورد به گلستان را مورد توجه قرار داد و نکاتی را در مراحل ساخت این جاده تذکر داد.

محمدرضا حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی نیز در این بازدید ضمن تشریح وضعیت سیل، تخریب ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر از جاده، نفوذ رطوبت سیل به زیر جاده و لزوم تعمیر اساسی جاده، خواستار کمک فنی و اعتباری ملی برای رفع این وضعیت شد.