نهضت گلخانه سازی همدان در دولت سیزدهم شتاب گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا بهراملو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برنامه وزارتخانه در توسعه کشت گلخانه‌ها در استان طی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هر سال ۲۵ هکتار اعلام شد اظهار کرد: از ابتدای احداث گلخانه‌ها حدوداً از ۲۰ سال پیش تا ابتدای دولت سیزدهم ۲۲۰ هکتار گلخانه در استان همدان اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۱، برای ۲۴۰ هکتار گلخانه تغییر کاربری صورت گرفته است افزود: امسال نیز تا پایان آبان ماه ۱۰۰ هکتار تغییر کاربری، صدور مجوز و معرفی به بانک انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: با این توضیحات درخواهیم یافت که استان چهار برابر برنامه وزارتی در زمینه احداث و ایجاد گلخانه اقدام داشته اگرچه این رقم تا پایان سال افزایش نیز خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع ۳۴۰ هکتار گلخانه در دولت سیزدهم تغییر کاربری و معرفی به بانک شده که بخشی به بهره‌برداری رسیده و بخش دیگر در مرحله دریافت تسهیلات است اضافه کرد: در سال جاری حدود ۹۵ مورد گلخانه به مساحت ۱۰۰ هکتار با نیاز تسهیلاتی یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منتظر دریافت تسهیلات هستند.

بهراملو در ادامه ضمن تقدیر از حمایت‌های استاندار به ویژه در راستای اعطای تسهیلات گفت: این مهم از بانک کشاورزی مرکز در حال پیگیری است تا از تسهیلات ملی در این حوزه بهره‌مند شویم.

وی با تاکید بر اینکه طی دو سال گذشته ۱.۵ برابر ۲۰ سال گذشته در حوزه احداث و ایجاد گلخانه کار شده است خاطرنشان کرد: با توجه به بحران آبی استان، اقدامات خوبی در توسعه کشت گلخانه‌ای صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در بخش دیگر به احداث و ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای اشاره کرد و یادآور شد: ۱۴۱ هکتار شهرک گلخانه‌ای در قالب ۹ شهرک آماده و در حال بهره‌برداری همچنین دو شهرک خصوصی به مساحت ۵۵ هکتار در حال بهره‌برداری است.

وی با بیان اینکه ۱۵۰ هکتار برنامه امسال شهرک‌های گلخانه‌ای استان اعلام شده است اضافه کرد: از این میزان ۸۶ هکتار در دست اجراست که به تفکیک شامل ۳۶ هکتار در فامنین، ۴۰ هکتار در بهراز اسدآباد و ۱۰ هکتار در حسین‌آباد ملایر در دست اجرا قرار دارد.