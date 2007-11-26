باید مظلومیت از چهره بسیج زدوده شود

پرویز سروری نماینده مردم تهران در مجلس هفتم و فرمانده سابق بسیج وزارتخانه ها و ادارات در گفتگو با خبرنگار مهر، بسیج را یکی از دستاوردهای مهم ابتدای انقلاب اسلامی دانست و گفت: تشکیل بسیج یکی از موضوعات بسیار مهم انقلاب مردمی ما بود.

وی با بیان اینکه ما نظام مردم سالاری دینی را در کشورمان تجربه می کنیم، افزود: نهادینه شدن فرهنگ بسیجیان در کشور نیازمند یک ظرف قابل اعتماد است و بسیج همان ظرف مورد اعتماد را تشکیل می دهد به گونه ای که مردم در آن ظرف قرار گرفته و نقش خود را در دفاع از انقلاب و ارزشها ایفاء می کنند.

سروری با تاکید بر اینکه نمی توان نقش بسیج را به سایر نیروها واگذار کرد، ادامه داد: همگان باید در پازل دفاعی کشور حضور داشته باشند.

فرمانده سابق بسیج وزارتخانه ها و ادارات ضمن ابراز نگرانی از اینکه برخی تلاش می کنند تا بسیج را در یک عرصه خلاصه کنند، گفت: بسیج باید در تمامی عرصه های نظامی، امنیتی و سیاسی و امروز نیز در عرصه فرهنگی دارای نقش عمده و فعالی باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم همچنین ضمن انتقاد از اینکه پشتیبانی عملی، قانونی و حمایت های جدی از بسیج صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: بسیج امروز با مظلومیت مواجه است و لذا باید این موضوع از چهره بسیج زدوده شود.