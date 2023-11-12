نقاشی با موضوع آزاد و تولید پادکست از محورهای بهیندخت است

به گزارش خبرنگار مهر؛ مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت با حضور رضا مراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش و انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده صبح امروز در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

عاطفه سادات مدبر نژاد مشاور امور زنان وزیر آموزش و پرورش در این مراسم هدف از اجرای این جشنواره را پرورش هویت اسلامی ایرانی دانست و گفت: از اردیبهشت امسال جشنواره ملی بهیندخت با هدف پرورش هویت اسلامی ایرانی از طریق شناسایی و کشف استعدادها، هنرمندی و توانایی دختران دانش آموز ایرانی در ۹ محور و در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم و دانشجو معلمان زن راه اندازی شده است.

مدبر نژاد در تشریح موضوعات رقابتی در این جشنواره گفت: در مقطع ابتدایی نقاشی با موضوع آزاد و خطاطی با موضوع باب ششم گلستان سعدی اجرا شده است. در متوسطه اول و دانشجو معلمان علاقه مندان با تولید پادکست به رقابت پرداختند.

وی موضوع پادکست‌های شرکت کننده در این رقابت را 《من به دختر بودنم افتخار می‌کنم》عنوان کرد و گفت: همچنین طراحی عکس نوشته با موضوع 《دختران دانش آموز شهیده》 هم برای دانش آموزان متوسطه اول در نظر گرفتیم.

مشاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شعار سال گفت: در دوره متوسطه دوم در راستای مهار تورم و رشد تولید شعار سال؛ اولین محور کارآفرینی و محور بعدی تولید ویدئو کست در موضوع اهمیت خانه و مدرسه است. همچنین در این آثار می‌توان اتفاقات خوبی را که در خانه و مدرسه رقم می‌خورد نشان داد.



مدبر نژاد گفت: نهایت در بین دانشجو معلمان محورهای تولید ویدئو و کلیپ و ارسال آثار در موضوع نقش دختران در جامعه و خانواده با تاکید بر سبک زندگی اسلامی و ایرانی بود. از سراسر کشور ۱۴۲۷ اثر از کشور به دبیرخانه ارسال شد.