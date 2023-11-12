اجرای ۵۰۰ ویژه برنامه هفته کتاب در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه خاتون مهدیان ظهر یکشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامههای شاخص هفته کتاب و کتابخوانی، طرح همکلاسی کتابخوان با محوریت کتابخوان کردن کودکان و فرزندان را از جمله برنامهها ذکر کرد.
وی با عنوان اینکه بیش از ۵۰۰ ویژه برنامه همزمان با هفته کتاب در استان اجرا میشود، افزود: برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید زیرساختهای آن را فراهم کنیم از این رو در این هفته کتابخانه شهر هچیرود افتتاح میشود.
وی افزود: همچنین دو کتابخانه مشارکتی نیز در زندان آمل برای مددجویان افتتاح میشود و ترویج کتابخوانی زنان آسیب پذیر در استان از دیگر طرحها است.
مهدیان با اشاره به اینکه قصه گویی با محوریت کودکان غزه از دیگر برنامههای هفته کتاب است، افزود: کتابت قرآن کریم در هفته کتاب اجرا میشود و در قالب این طرح، یک صفحه از قرآن کریم توسط کودکان قرائت و با اجرای این طرح کلام الله مجید کتاب میشود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران تجلیل از خادمان هنر و رسانه را از دیگر برنامهها ذکر کرد و گفت: پرورش استعدادها و برپایی آموزشی نویسندگان خلاق، رونمایی ۱۳ عنوان کتاب از جمله کتاب نامه نخوان در قائمشهر از دیگر برنامهها به شمار میرود.
مهدیان نشستهای کتابخوان، برپایی پویشهای مختلف کتابخوانی را از دیگر عناوین هفته کتاب برشمرد و گفت: در هفته مازندران نیز ۲۸۰ ویژه برنامه شامل نشان ادبی سرو سرخ در استان اجرا شده است.
وی تجلیل از نویسندگان و پژوهشگران استان را از دیگر برنامههای هفته مازندران ذکر کرد و گفت: ۲۹ کتاب و اثر طی یکسال گذشته توسط نویسندگان استان تألیف شده است و از ۱۷ نویسنده در قالب برنامهای تقدیر شده است.
وی با اشاره به پویش فرهنگی جمع آوری کتابهای بومی استان گفت: کتابخانه مرکزی استان که از سال ۷۶ شروع به ساخت شده است، ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مهدیان با بیان اینکه شمار مراجعان به کتابخانه های استان ۳۰ درصد افزایش یافته است، گفت: تعدادی اعضای بخش کودک و نوجوان نیز بیشتر شد و ۳۰ هزار کودک عضو کتابخانه ها هستند و میزان امانت کتاب نیز ۴۲ درصد رشد یافته است.
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