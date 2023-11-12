مطالبه پنج دفتر بسیج دانشجویی همدان از رییس قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از یک سال از شهادت شهید مدافع امنیت علی نظری در شهرستان ملایر و نیز دستگیری قاتل ایشان می‌گذرد، با توجه به سیاست دو گانه ای که در عدالت کیفری استان در پیش گرفته شده و خلاء پاسخگویی مسئولان مربوطه علی الخصوص دادگستری استان همدان به مطالبات دانشجویان و مردم با بصیرت و شهید پرور استان همدان به موضوعات گوناگون و ایضاً شهادت شهید مدافع امنیت علی نظری نامه‌ای از طرف بسیج دانشجویان انقلابی دانشگاه‌های سراسر استان همدان برای روشن شدن افکار عمومی خدمت رئیس قوه قضائیه ارسال می‌گردد.

دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر استان همدان خطاب به آقای اژه ای؛ وبا اشاره به اینکه سرگرد پاسدار شهید علی نظری از نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران

شهرستان ملایر که در راه تأمین امنیت و مقابله با اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت در ۴ آبان ۱۴۰۱ در شهرستان ملایر به شهادت رسید و بیش از یکسال است که مسئولین لشکری، دانشجویان و مردم در پی اثبات شهادت شهید بزرگوار بوده و هستند افزودند: علی رغم دستگیری قاتل و وجود مستندات علیه وی، عدم مجازات و اجرای عدالت و همچنین جریحه دار شدن افکار مردم دارالمومنین استان همدان چرا هیچ اقدام مؤثر و قطعی علیه قاتل شهید نشده است؟

پنج دفتر بسیج دانشجویی استان با اشاره به اینکه در مظلومیت این شهید همین بس که بیش از یک سال است با وجود به جریان افتادن پرونده هیچ اقدام و پیشرفت جدی در پرونده این شهید بزرگوار دیده نمی‌شود! افزودند: جنابعالی که خود دارای سابقه امنیتی و قضائی در سطوح عالی می‌باشید، قطعاً با قرائت گزارشات مراجع مختلف ذی صلاح در استان همدان و بررسی دقیق موضوع متوجه واقعیت امر خواهید شد که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در منطقه آشوب و درگیری، مستند سازی وجمع آوری اطلاعات نموده و با شناسایی و تعقیب لیدرهای اصلی ناآرامی در زمان و مکان مناسب و گاهاً خارج از محدوده درگیری، در مخفی گاه یا محل سکونت متهم را جلب می‌نمایند. لذا این شهید بزرگوار کاملاً تخصصی و بر اساس وظیفه قانونی عمل نموده است.

دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر استان در ادامه نامه خطاب به آقای اژه ای گفتند: مگر نه اینکه رئیس دادگستری استان همدان به عنوان یک مسئول در نظام مقدس جمهوری اسلامی بایستی پاسخگوی عملکرد خود در برابر قانون، مطالبات مردم و دانشجویان باشد؟!! آیا تلاش‌های ایشان برای به وزارت نشاندن یک نماینده مجلس و دعوت مردم همدان به قیام و رفتن به تهران برای حمایت از آن نماینده در یک مراسم رسمی (نه جمع خصوصی و محدود) جز وظایف ایشان به عنوان رئیس دادگستری هست، اما پاسخگویی حداقلی به مطالبات به حق مردم در قبال خون شهید جز وظایف ایشان نیست؟!! آیا برای دستگاه قضائی در استان این موضوع اهمیتی ندارد که رهبری معظم انقلاب در دیدار با دست اندرکاران کنگره شهدای همدان در تاریخ پنجم مهر ماه سال جاری ازشهید علی نظری نامبرده و ایشان را شهید مدافع امنیت خواندند؟!!

آنها افزودند: آیا نظر ایشان اولی تراز نظر ولی فقیه است؟!! مطالبات به برقراری عدالت درباره پرونده شهید نظری مطالبه‌ای عمومی و درخواست همه جامعه‌ی انقلابی استان است، با این اوصاف آیا سکوت و بی اهمیتی نسبت به این مهم در شأن متولیان دستگاه قضا می‌باشد؟!! آیا عملکرد دستگاه قضائی استان همدان با عملکرد فوق العاده عدالت دستگاه قضائی مشهد در اجرای عدالت قاتل شهیدان رضا زاده و زینل زاده قابل مقایسه است؟ مگر نه اینکه عدالت به مثابه شمشیر یک لبه است و در مقابل گردن کشان یکسان عمل می‌کند؟ آیا با این بی تفاوتی نسبت به شهادت یک مأمور امنیتی می‌توانیم انتظار تأمین امنیت استان و نیز حمایت قانون از تأمین کنندگان نظم و امنیت را در شرایط مشابه داشته باشیم؟!!

در این راستا با عنایت به سوابق درخشان حضرتعالی انتظار داریم عملکرد رئیس کل دادگستری استان در این خصوص و موضوعات مختلف دیگر دقیقاً بررسی و جلوی بی عدالتی و پایمال شدن خون شهدا را گرفته وشاهد اقدامی مؤثر وانقلابی از جانب شما باشیم.