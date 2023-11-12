  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۷

پرپنچی اعلام کرد؛

بیش از ۲ هزار خانوار زندانی از خدمات کمیته امداد بهره می‌برند

بیش از ۲ هزار خانوار زندانی از خدمات کمیته امداد بهره می‌برند

مدیرکل کمیته امداد استان تهران از بهره‌مندی بیش از ۲ هزار خانوار زندانی از خدمات کمیته امداد استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۲۱ آبان ماه، سیدابوالفضل پرپنچی مدیرکل کمیته امداد استان تهران با حجت الاسلام فیروزجانی معاون دادستانی تهران در امور زندان‌ها دیدار و گفت, گو کرد.

پرپنچی در نشست با معاون دادستانی تهران با بیان اینکه خانواده‌های زندانیان نیازمند، یکی از جوامع هدف تحت حمایت این نهاد هستند، اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۱۰ خانواده زندانیان از تمامی خدمات کمیته امداد استان تهران بهره مند می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در خصوص نحوه شناسایی خانواده‌های زندانی نیازمند، بیان کرد: خانواده‌های نیازمند از دهک یک تا پنج می‌توانند از طریق سامانه سها، ثبت نام نیازمندی خود را انجام داده و بر اساس بازدید و راستی آزمایی توسط مددکاران این نهاد می‌توانند از خدمات حمایتی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خانواده‌ها، ادامه داد: برای این خانوارها نیز مانند سایر افراد تحت حمایت، علاوه بر توجه به معیشت، ازدواج، خدمات کاریابی، تسهیلات اشتغال، جهیزیه و خدمات تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان، مشاوره فردی و گروهی و خدمات فرهنگی و … ارائه می‌شود.

حجت الاسلام فیروزجانی، معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها نیز ضمن تقدیر از فعالیت‌های کمیته امداد خواستار همکاری این نهاد برای ایجاد مرکز نیکوکاری و سپرده گذاری در صندوق امداد ولایت و همکاری واحدهای این نهاد با این مجموعه شد.

وی همچنین آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با کمیته امداد استان تهران در ارائه خدمت به نیازمندان اعلام کرد.

کد مطلب 5936801

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها