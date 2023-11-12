به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۲۱ آبان ماه، سیدابوالفضل پرپنچی مدیرکل کمیته امداد استان تهران با حجت الاسلام فیروزجانی معاون دادستانی تهران در امور زندان‌ها دیدار و گفت, گو کرد.

پرپنچی در نشست با معاون دادستانی تهران با بیان اینکه خانواده‌های زندانیان نیازمند، یکی از جوامع هدف تحت حمایت این نهاد هستند، اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۳۱۰ خانواده زندانیان از تمامی خدمات کمیته امداد استان تهران بهره مند می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران در خصوص نحوه شناسایی خانواده‌های زندانی نیازمند، بیان کرد: خانواده‌های نیازمند از دهک یک تا پنج می‌توانند از طریق سامانه سها، ثبت نام نیازمندی خود را انجام داده و بر اساس بازدید و راستی آزمایی توسط مددکاران این نهاد می‌توانند از خدمات حمایتی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی خانواده‌ها، ادامه داد: برای این خانوارها نیز مانند سایر افراد تحت حمایت، علاوه بر توجه به معیشت، ازدواج، خدمات کاریابی، تسهیلات اشتغال، جهیزیه و خدمات تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان، مشاوره فردی و گروهی و خدمات فرهنگی و … ارائه می‌شود.

حجت الاسلام فیروزجانی، معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها نیز ضمن تقدیر از فعالیت‌های کمیته امداد خواستار همکاری این نهاد برای ایجاد مرکز نیکوکاری و سپرده گذاری در صندوق امداد ولایت و همکاری واحدهای این نهاد با این مجموعه شد.

وی همچنین آمادگی خود را برای هر گونه همکاری با کمیته امداد استان تهران در ارائه خدمت به نیازمندان اعلام کرد.