تداوم پایداری جو در گلستان تا روز پنجشنبه

اقدس جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشههای پیش یابی، تا روز پنجشنبه پایداری جو در استان تداوم دارد.
وی افزود: طی این مدت، افزایش نسبی دما و در ارتفاعات وزش باد گرم پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: به تدریج از پنجشنبه شب تا روز شنبه با توجه به نفوذ سامانه ناپایدار و تغییر جهت جریانات، افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتاً شدید و رگبار باران دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به اینکه دمای حداقل صبح امروز گرگان ۱۰ درجه بود، افزود: پیش بینی میشود حداکثر دمای امروز گرگان به ۲۵ درجه برسد.
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