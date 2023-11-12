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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۵

کارشناس هواشناسی گلستان خبر داد؛

تداوم پایداری جو در گلستان تا روز پنجشنبه

تداوم پایداری جو در گلستان تا روز پنجشنبه

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم پایداری جو در استان تا روز پنجشنبه خبر داد.

اقدس جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های پیش یابی، تا روز پنجشنبه پایداری جو در استان تداوم دارد.

وی افزود: طی این مدت، افزایش نسبی دما و در ارتفاعات وزش باد گرم پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: به تدریج از پنجشنبه شب تا روز شنبه با توجه به نفوذ سامانه ناپایدار و تغییر جهت جریانات، افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتاً شدید و رگبار باران دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به اینکه دمای حداقل صبح امروز گرگان ۱۰ درجه بود، افزود: پیش بینی می‌شود حداکثر دمای امروز گرگان به ۲۵ درجه برسد.

کد مطلب 5936803

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